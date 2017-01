Deux radars photo inactifs à Québec

Cela fera bientôt un an qu'un radar photo a été installé à l'angle de l'autoroute Henri-IV et de l'avenue Industrielle, dans le secteur Val-Bélair. Il doit détecter les véhicules en excès de vitesse ou qui font fi des feux rouges. Mais aucun conducteur n'a encore reçu de constat d'infraction lié à un cliché pris à cette intersection. Même chose pour le cinémomètre installé à la mi-septembre le long du boulevard Charest Ouest, à l'approche de l'avenue Saint-Sacrement.

Alexandre Bougie, porte-parole du ministère des Transports du Québec (MTQ), justifie ces délais par la largeur des intersections à surveiller et assure qu'il n'y a aucun lien avec la contestation réussie des constats d'infraction publicisée récemment. «Les équipements nécessitent une installation qui est plus complexe, qui implique entre autres l'utilisation de deux fûts (poteaux) plutôt qu'un seul. L'antenne radar est placée un peu plus loin pour bien capter les automobilistes fautifs», explique-t-il.

Cette nouvelle configuration a été proposée par les sous-traitants CGI et Néolect, respectivement fournisseurs et installateurs des 37 radars photo commandés par le gouvernement du Québec en 2015. Ils se sont aperçus que les nouveaux appareils à double vocation étaient plus difficiles à calibrer aux grosses intersections. Des tests plus longs et plus serrés sont d'ailleurs requis pour s'assurer du respect du devis technique.

L'échantillonnage a débuté en septembre sur le boulevard Charest et un peu avant Noël sur Henri-IV, après la relocalisation du radar dans un deuxième poteau.

M. Bougie indique que les tests se poursuivront jusqu'à ce que le fonctionnement soit irréprochable et qu'il n'y a pas de frais supplémentaires pour le gouvernement, bien que les revenus tardent à rentrer. «Les usagers vont être avisés quand les radars photo entreront en fonction», dit-il.

En juillet, le MTQ a mis en opération deux nouveaux cinémomètres fixes, un sur l'autoroute Félix-Leclerc en direction ouest et l'autre sur l'autoroute Henri-IV Nord, à la hauteur de l'avenue Hochelaga. Un radar photo contrôlant la vitesse et les feux rouges a aussi été activé sans problème sur la route 138, à L'Ange-Gardien.