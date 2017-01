Les familiaux

Ajouter Partage Tweet Dossiers > Actualité Spécial 120 Pour son 120e anniversaire, Le Soleil vous invite à découvrir ou à redécouvrir la capitale. Nous avons sélectionné pour vous 120 lieux coups de coeur. Quels sont les vôtres ? »

Les bassins derrière Le Café du monde

Les après-midi de canicule, direction Vieux-Port. Depuis plusieurs années, nous passons des heures à nous prélasser sur le quai, le long du corridor du Littoral. Derrière le Café du monde, on se trempe les pieds dans les bassins bordés de graminées. Les enfants enfilent leur maillot, traînent leur serviette comme à la plage. Une petite soif? La cour arrière du Festibière y a élu domicile, vend des jus, de la sangria et de la bière locale. Alexandra Perron ***

Le parc de l'Échouerie

Agrandir Le parc de l'Échouerie Le Soleil, Erick Labbé

Des terrains de soccer, des modules de jeu pour les enfants... À première vue, rien de particulier. Mais le parc de l'Échouerie, situé dans le quartier Courville, dans Beauport, se démarque par les merveilleux arbres qui le bordent. Une petite balade dans la rue de la Renardière, qui le délimite à l'est, vous en convaincra. Mon plus jeune adore cet endroit. Même à 3 ans, il préfère la portion sud, celle où il y a plus d'arbres, à la portion nord, celle des modules. Ne manque que des jeux d'eau! Jean-Nicolas Patoine ***

Le parc Notre-Dame-de-Grâce

Agrandir Le parc Notre-Dame-de-Grâce Le Soleil, Patrice Laroche

Caché dans la falaise, entre les escaliers et les passerelles, le parc Notre-Dame-de-Grâce est encore, pour moi, habité par les personnages excentriques, les guirlandes de lumières et les décors de l'artiste Claudie Gagnon. Le merveilleux et étrange tableau vivant qu'elle y avait composé pour la première mouture d'Où tu vas quand tu dors en marchant...? a laissé des fantômes pour tenir compagnie à la Sainte Vierge, dans l'alcôve. Josianne Desloges ***

La Baie de Beauport

Agrandir La Baie de Beauport Le Soleil, Patrice Laroche

Une plage gratuite qui ne demande pas de faire une heure d'auto? Ou plus proche, mais qui ne coûte pas de 50 à 60 $ en frais d'accès (pour une grosse famille comme la mienne, en tout cas) pour la journée? Et qui permet donc d'aller faire juste un pique-nique ou une saucette avec les enfants, sans avoir à y consacrer toute la journée? Pour tous les parents de Québec, cette plage idyllique fut pendant longtemps une chimère, ni plus ni moins. Jusqu'à ce que la baie de Beauport soit réaménagée et que la baignade y soit permise. Quel bel ajout à la vie en ville! Jean-François Cliche ***

La plage Gagnon

Agrandir La plage Gagnon Éric Moreault

Impossible de dissimuler la plage Gagnon, puisqu'elle est accessible par le très athlétique sentier des Grèves. Mais on voudrait pratiquement la passer sous silence tellement le lieu est enchanteur avec son sable léché par le fleuve Saint-Laurent. Idéal pour un pique-nique, lire ou jouer avec les enfants, selon l'humeur. Éric Moreault ***

L'ancienne plage de l'Anse-au-Foulon

Agrandir L'ancienne plage de l'Anse-au-Foulon Annie Mathieu

Ses petits pieds s'enfoncent dans le sable mouillé et froid. Hésitante, ma fille de neuf mois ne sait pas si cette nouvelle sensation lui plaît ou non. L'eau s'avance et recule, sa curiosité est piquée, elle veut toucher. Finalement, un gros galet attire son attention, elle se penche, le saisit et me le tend avec un grand sourire. Il fait hyper chaud pour le mois de septembre, mais nous sommes peu nombreux à avoir traversé la voie ferrée puis suivi le petit chemin tracé dans les mauvaises herbes par les habitués pour atteindre l'ancienne plage de l'Anse-au-Foulon fermée dans les années 70. C'est que le soleil n'est plus au rendez-vous mais Léa s'en fout et moi aussi : sa première rencontre avec le Saint-Laurent est magique. Après avoir ravi des milliers de familles pendant des dizaines d'années, l'endroit situé à deux pas du Yatch Club de Québec, dans Sillery, n'attire plus qu'une poignée d'irréductibles. L'eau y est polluée et le sable, très rocailleux; il n'y a pas d'aménagements et encore moins de services mais la vue sur le fleuve demeure extraordinaire. Nous lui avons donné rendez-vous l'été prochain. Annie Mathieu ***

Le Village Vacances Valcartier

Agrandir Le Village Vacances Valcartier Le Soleil, Yan Doublet

9h30, fin du mois d'août. Il pleut, le téléphone sonne. «Est-ce qu'on va toujours au Village Vacances Valcartier?» «Oui. Si on a froid, on partira.» Cette journée s'est avérée l'une des plus mémorables. Certes, il faisait un peu plus froid et il pleuvait, mais on était dans l'eau. Le parc était à nous. Contrairement à une journée ensoleillée, il y avait moins d'une cinquantaine de personnes sur le site. Pas de longues files d'attente, ce qui nous a permis de faire à multiples reprises la Cité des donjons et l'Amazone. Aujourd'hui, c'est avec mon fils que je vais au parc aquatique. De nouveaux souvenirs se forgent. Jean-Michel Genois Gagnon ***

La bibliothèque Paul-Aimé-Paiement

Agrandir La bibliothèque Paul-Aimé-Paiement Fournie par les Prix d'excellence de l'Ordre des architectes

Les architectes qui ont conçu la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, dans Charlesbourg, voulaient faire une «sorte de pli dans le paysage», et ils ont réussi. Un toit vert, un style sobre alliant la pierre et le bois, de grandes fenêtres donnant sur l'église Saint-Charles-Borromée : la bâtisse se fond admirablement dans l'historique Trait-Carré. J'y vais pour lire et écrire sur les grandes tables discrètement illuminées. La concentration y vient comme par magie, sauf si on se laisse distraire par la beauté des lieux. Marc Allard ***

La bibliothèque Félix-Leclerc

Agrandir La bibliothèque Félix-Leclerc Le Soleil, Patrice Laroche

Construite en 1987, la bibliothèque Félix-Leclerc a reçu un véritable coup de jeunesse en 2009 par la firme Anne Carrier architecte. Alliant l'acier et le bois lamellé, l'agrandissement a permis l'aménagement d'une grande salle d'animation où se déroulent plusieurs activités (souvent familiales). Les plus jeunes peuvent se réfugier dans une petite maison de bois pour lire et s'amuser. L'été, le stationnement se transforme en marché public où sont mis en vedette les produits locaux. Un lieu de rassemblement pour la communauté bélairoise. Daphné Bédard ***

Le site d'ExpoCité

Agrandir Le site d'ExpoCité Le Soleil, Patrice Laroche