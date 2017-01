Les insolites

Le réseau de souterrains de 10 kilomètres reliant les différents pavillons de l'Université Laval est une bénédiction durant les grands froids d'hiver. Beau temps, mauvais temps, on peut y croiser des étudiants faisant leur jogging. Ces tunnels ont aussi un cachet particulier avec leurs graffitis et fresques colorés et empreints d'humour rappelant les activités étudiantes, associations et comités des différentes facultés. Sans oublier la légendaire portion du tunnel déconseillée aux claustrophobes qui passe sous le grand axe et qui est surnommée le «tuyau de sécheuse» ou «l'oesophage» par les habitués. Ian Bussières

