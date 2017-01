Les promeneurs

Ajouter Partage Tweet Dossiers > Actualité Spécial 120 Pour son 120e anniversaire, Le Soleil vous invite à découvrir ou à redécouvrir la capitale. Nous avons sélectionné pour vous 120 lieux coups de coeur. Quels sont les vôtres ? »

Le Soleil La rue Sous-le-Cap

Quelle beauté, surtout l'été! Avec ses bacs à fleurs accrochés aux passerelles de bois, cette rue exigüe, située au pied de la falaise, loin de la frénésie de la rue Saint-Paul, porte bien son nom. Charmante sous tous ses aspects, mais surtout représentative d'une autre époque. J'admire particulièrement le talent des résidents qui parviennent à manoeuvrer dans de si petits espaces. Portez attention aux discrets passages qui croiseront votre chemin... Jean-Frédéric Moreau-Montreuil ***

L'escalier Lavigueur

Je ne suis pas orgueilleuse dans l'absolu, mais je le suis en ce qui concerne les escaliers : même essoufflée, je ne l'admettrai jamais en prenant une pause si quelqu'un me suit dans les marches. À côté de son plus petit voisin Badelard, il peut faire peur, l'escalier Lavigueur. Mais c'est souvent lui que je choisis. Parce cette parenthèse de nature en ville fait presque oublier les montées escarpées... et les segments plats un peu trop courts pour permettre aux orgueilleux de reprendre leur souffle! Geneviève Bouchard ***

La promenade Samuel-De Champlain

La promenade Samuel-De Champlain est un modèle à suivre d'aménagement intelligent dans la capitale. On souhaitait mettre en valeur le littoral, redonner le fleuve aux citoyens... C'est mission accomplie! Le sentier piétonnier et les belles stations des Cageux, des Sports et des Quais sont devenus au fil du temps un de mes lieux favoris pour mes séances de jogging. Mention spéciale pour les nombreux abreuvoirs répartis sur la promenade! On a hâte de voir la phase III, qui prévoit un aménagement de 2,5 kilomètres entre les côtes de Sillery et Gilmour. Camille B. Vincent ***

Le parc des Chutes-de-la-Chaudière

Né près de la source de la rivière Chaudière, ce parc est un pont dans mon parcours de vie. Je suis arrivé à Québec en longeant le cours d'eau comme mon grand-père il y a 100 ans. La rivière Chaudière et son parc font partie de mon histoire. Il faut traverser le pont suspendu pour arpenter les sentiers, visiter la centrale électrique. Super à l'automne à cause des couleurs. Impressionnant au printemps avec ses chutes hurlantes. Yves Therrien ***

La rue aux lumières suspendues

On fait un détour quand on passe dans le coin. La rue Saint-Laurent. Un bout de cul-de-sac à l'est de Bourlamaque, juste sous Crémazie. Les enfants l'appelaient la «rue aux lumières suspendues». Au lieu de lampadaires, il y avait deux câbles qui traversaient la rue, avec chacun une lumière au milieu. Ça l'enrobait d'un cachet unique. Il y a eu des travaux et elles ont disparu, récemment. Sur Google Street View, on les voit encore. Elles nous manquent. Mais la rue étroite qui prend Cartier à revers a gardé son caractère intimiste. Jamais croisé une voiture. Parfois, l'odeur des bagels frais de chez Bügel s'invite. Un petit passage secret sous le radar avant de replonger dans l'action des artères commerciales. Simon Boivin ***

Le parc naturel du mont Bélair

C'est, selon nous, l'un des secrets les mieux gardés de Québec. Pas pour rien que la Ville tienne à préserver ce milieu naturel d'environ 711 hectares. Été comme hiver, il est le lieu privilégié des familles actives de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles. En saison estivale, on peut y entendre le rire des enfants qui profitent de la piscine ou qui se «perdent» dans la forêt lors des camps de vacances. L'hiver, avec ses 55 km de sentiers en montagne, c'est l'endroit idéal pour pratiquer le ski de fond. On y trouve même un petit observatoire astronomique! Un endroit dont on aime le charme rustique. Daphné Bédard ***

La rue Sainte-Angèle

J'étais installé à Québec depuis peu. Mes parents, eux, résidaient à Montréal et se pointaient à Québec régulièrement. Un jour, ils m'ont fait découvrir la rue Sainte-Angèle. Et le Café d'Europe. Ce restaurant me semblait malfamé. Je croyais me retrouver dans un film de Martin Scorsese. C'était avant que le serveur vienne flamber les pastas au guéridon. Le coup de foudre. Le restaurant a fermé ses portes. Mes parents, eux, ne sont plus de ce monde. Il ne me reste que d'heureux souvenirs quand, en déambulant sur Saint-Jean, je croise la rue Sainte-Angèle. Gilbert Leduc ***

Le sentier du coteau Sainte-Geneviève

Du bas de la côte Salaberry au milieu de la Sherbrooke, un sentier de bois longe le coteau Sainte-Geneviève. Une forêt au coeur de Québec. Mine de rien, on chemine de la basse à la haute ville, franchissant le dénivelé entre le pied de l'escalier Colbert et le sommet du Victoria. On traverse ensuite la côte Sherbrooke en courant dans le tournant, puis on poursuit notre marche vers l'ouest dans le boisé qui borde l'ancien monastère des Franciscains et qui aboutit sur l'avenue de l'Alverne. Le poumon de Québec, il est là. Michèle LaFerrière ***

La base de plein air de Sainte-Foy

Un havre de paix où il fait bon s'éloigner un peu du tintamarre de la vie urbaine. Avec plus de 244 espèces d'oiseaux qui y ont été observées, dont 78 qui y ont déjà niché, l'endroit est également un site de prédilection pour tous ceux qui s'intéressent à la faune aviaire. Habitués à la présence de l'être humain, plusieurs de ces sympathiques volatiles n'hésitent d'ailleurs pas à se nourrir directement dans la main des marcheurs, au plaisir ou à la surprise de ceux-ci! Ian Bussières ***

La Plage Jacques-Cartier

Prisée pour marcher ou pique-niquer par certains, la longue promenade le long du fleuve a toujours été, pour moi, un imbattable parcours de jogging. La première partie du sentier est plane et rafraîchie par la brise marine. Parfaite pour se réchauffer. Puis vient l'ascension d'une série d'escaliers s'enfonçant dans le bois, le défi. 5,2 kilomètres, aller-retour. Une journée commencée du bon pied. Je vous le jure, c'est bien plus facile d'être en forme quand on demeure près de la plage Jacques-Cartier. Guillaume Piedboeuf ***

Le Domaine de Maizerets

