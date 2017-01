Le cultivé

Ajouter Partage Tweet Dossiers > Actualité Spécial 120 Pour son 120e anniversaire, Le Soleil vous invite à découvrir ou à redécouvrir la capitale. Nous avons sélectionné pour vous 120 lieux coups de coeur. Quels sont les vôtres ? »

Le Soleil (Québec) Le Morrin Centre

Si j'étais une touriste à Québec, je serais jalouse de découvrir une perle rare telle que le Morrin Centre. J'en voudrais une identique chez moi. Pourtant, la fille de Québec que je suis fréquente trop peu souvent cette institution, dont la magnifique bibliothèque me fait voyager jusqu'à Poudlard - les fans de Harry Potter me comprendront. Un lieu mystérieux, mythique qui a d'ailleurs abrité la prison commune de Québec entre 1812 et 1867, et qui constitue un lieu historique de grande valeur. Camille B. Vincent ***

La bibliothèque Paul-Aimé-Paiement

Les architectes qui ont conçu la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, à Charlesbourg, voulaient faire une «sorte de pli dans le paysage», et ils ont réussi. Un toit vert, un style sobre alliant la pierre et le bois, de grandes fenêtres donnant sur l'église Saint-Charles-Borromée : la bâtisse se fond admirablement dans l'historique Trait-Carré. J'y vais pour lire et écrire sur les grandes tables discrètement illuminées. La concentration y vient comme par magie, sauf si on se laisse distraire par la beauté des lieux. Marc Allard ***

Le hall du Centre des congrès

J'aime le hall du Centre des congrès les matins effervescents de grands événements. J'aime ce lieu d'intelligence où entre la lumière. Le bruit des pas sur la place publique, la musique des voix, le hasard des rencontres fortuites, les fauteuils en retrait au bout du couloir qui regardent les montagnes et la ville basse. J'aime le bleu nuit du plafond et les mouvements arrondis de ses sculptures métalliques. Le chic élégant de ce parvis d'église où on allait le dimanche pour tout savoir. François Bourque ***

Le Capitole

J'ai toujours été impressionnée par Le Capitole, même si dans mes premiers souvenirs (les années 70), l'édifice était passablement décrépit. J'y allais alors au cinéma, où j'ai d'ailleurs vu mon premier film sur grand écran (René Simard au Japon, pour les intéressés). Presque en ruine, l'endroit a été fermé en 1982. Jeune adulte, devant sa façade placardée, je me souviens m'être dit que si j'en avais les moyens, je redonnerais vie à ce joyau abandonné. Heureusement, Le Capitole a repris aujourd'hui toute sa majesté... et même si je n'en suis pas la propriétaire, j'en suis fière chaque fois que je le regarde. Josée Guimond ***

Le Clap

Le cinéma de la Pyramide était à une certaine époque, boulot oblige, mon deuxième chez-moi. J'ai même fréquenté son ancêtre, La Boîte à films, sur la 3e Avenue à Limoilou, c'est dire... Ce que j'ai pu en passer des heures, dans la pénombre, avec le public ou en projection de presse, à découvrir les dernières offrandes des Allen, Almodovar et Sautet. Malgré ses multiples métamorphoses, l'endroit a su conserver son âme. Le Clap vient de fêter ses 30 ans. On lui souhaite d'être là encore dans 30 ans. On se le souhaite aussi. Normand Provencher ***

La Maison de la littérature

Agrandir Photo Patrice Laroche, Le Soleil - Québec - La Maison de la littérature vient d'ouvrir ses portes à Québec et présente notamment une exposition permanente sur la littérature québécoise. - 18/11/2015 - Le 18 novembre 2015 - # 786580 - Général -30-Photo le Soleil, Patrice Laroche Le Soleil, Patrice Laroche

J'ai transmis l'amour de la lecture à ma fille. Ma mission continue avec ma petite-fille de huit ans. L'hiver dernier, je l'ai emmenée dans cet édifice du Vieux-Québec qui vient de recevoir un Mérite d'architecture. Je ne lui ai pas parlé de l'intégration d'éléments contemporains à un bâtiment historique. Je l'ai juste regardée se balader entre les rayons, aller et venir dans l'escalier en colimaçon, essayer tous les sièges, bavarder avec les autres enfants. Elle se sentait bien, tout simplement. N'est-ce pas là le propre d'une architecture réussie? Michèle LaFerrière ***

Le Musée national des beaux-arts

Agrandir Photo.Jean-MarieVilleneuve_Le Soleil_Pavillon Lassonde #826129_ 22 JUIN 2016_arts - 30 - Le Soleil, Jean-Marie Villeneuve

J'avoue, je lui ai été infidèle ces dernières années, attirée davantage par un autre à l'autre bout de la 20, le Musée des beaux-arts de Montréal. L'ajout du pavillon Pierre Lassonde a ravivé mon intérêt pour lui. Outre pour ses collections, ses grandes expositions et ses activités créatives pour les enfants, j'aime ce lieu parce que je l'associe à la période où j'habitais le quartier Montcalm. Son imposante façade se retrouvait dans la composition de mon tableau quotidien. Brigitte Breton ***

La bibliothèque Pierre-Georges-Roy

Instinctivement, on entre dans la bibliothèque Pierre-Georges-Roy en chuchotant. Installée depuis 20 ans dans l'ancienne chapelle du Collège de Lévis, la bibliothèque en impose. Les plafonds hauts, la blancheur des murs, le vieil orgue Casavant, qui semble endormi. J'aime marcher lentement entre les rayons. Mes enfants eux se cachent dans le petit coin-lecture tout rond, où ils remplissent leur sac de bouquins. L'expédition sera parfaite si c'est le commis Yves Médaille qui m'aide à enregistrer ma trop nombreuse provision de livres comme il le fait, avec le sourire, depuis 29 ans. Isabelle Mathieu

Le Grand Théâtre de Québec

Agrandir Photo Yan Doublet, Le Soleil - Le Grand Theatre de Quebec pour les 120 lieux de Quebec - 01/18/2017 - le 18 janvier 2017 - actualite - 30 - Le Soleil, Yan Doublet

Pour moi, le coeur battant de Québec est le Grand Théâtre, une boîte à rêves en béton où toutes les formes d'art, même l'immense oeuvre murale de Jordi Bonet, sont vivantes. J'y ai été bousculée, exaltée, déçue, ennuyée, enchantée. Adolescente, j'y ai vu Casse-Noisette, un soir de neige floconneuse. Puis des spectacles de danse contemporaine, des concerts et d'innombrables pièces de théâtre, dont Les trois soeurs de Wajdi Mouawad, La face cachée de la lune de Robert Lepage et L'ennemi du peuple de Thomas Ostermeier, qui m'ont profondément marquée. Josianne Desloges ***

Le réseau de souterrains de l'Université Laval

Le réseau de souterrains de 10 kilomètres reliant les différents pavillons de l'Université Laval est une bénédiction durant les grands froids d'hiver. Beau temps, mauvais temps, on peut y croiser des étudiants faisant leur jogging. Ces tunnels ont aussi un cachet particulier avec leurs graffitis et fresques colorés et empreints d'humour rappelant les activités étudiantes, associations et comités des différentes facultés. Sans oublier la légendaire portion du tunnel déconseillée aux claustrophobes qui passe sous le grand axe et qui est surnommée le «tuyau de sécheuse» ou «l'oesophage» par les habitués. Ian Bussières ***

La basilique-cathédrale Notre-Dame

Agrandir Pascal Ratthe, Le Soleil - La Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec, Québec - 11/27/2016 - le 27 novembre 2016 - #70001 - arts et culture - 30 - Le Soleil, Pascal Ratthe Le Soleil, Pascal Ratthé

Je ne suis ni pratiquante ni très mystique, mais j'ai toujours été attirée par les églises, des bâtiments qui ont souvent une grande valeur architecturale. Celles du village de mon enfance, celles des villes que j'ai visitées à l'étranger, mais aussi, celle qui s'élève au centre de ma ville, la cathédrale-basilique Notre-Dame de Québec. Il n'est pas rare que je m'y arrête, lors de balades dans le Vieux-Québec, ne serait-ce que pour m'imbiber de l'ambiance paisible de ce lieu de culte historique. J'en suis déjà ressortie avec une crèche de Noël et, malgré le climat de terreur généralisé, l'espoir d'un monde un peu meilleur. Kathleen Lavoie ***

La bibliothèque Félix-Leclerc

Construite en 1987, la bibliothèque Félix-Leclerc a reçu un véritable coup de jeunesse en 2009 par la firme Anne Carrier architecte. Alliant l'acier et le bois lamellé, l'agrandissement a permis l'aménagement d'une grande salle d'animation où se déroulent plusieurs activités (souvent familiales). Les plus jeunes peuvent se réfugier dans une petite maison de bois pour lire et s'amuser. L'été, le stationnement se transforme en marché public où sont mis en vedette les produits locaux. Un lieu de rassemblement pour la communauté bélairoise. Daphné Bédard ***

La bibliothèque de l'Assemblée nationale

Une bibliothèque ancienne, ça ressemble à un vieux copain. À chaque visite, on se dit qu'il faudrait revenir plus souvent. Mais la bibliothèque de l'Assemblée nationale constitue un secret trop bien gardé. Comme si on hésitait à partager ce bijou soigneusement rangé dans un écrin. Est-ce à cause de la majesté des lieux? De l'odeur des livres? Ici, le temps semble suspendu. Et il apparaît logique que le tableau controversé de Martin Bureau, L'incendie du parlement, y trouve refuge. Dans cet endroit unique, il raconte la démocratie dans ce qu'elle a de plus fragile, de plus menacé. Jean-Simon Gagné ***

La rédaction du Soleil

Agrandir Photo Patrice Laroche, Le Soleil - Québec - D'hier a aujourd'hui du 28 decembre - 23/12/2016 - le 23 décembre 2016 - # 839645 - Général -30- Photo le Soleil, Patrice Laroche Le Soleil, Patrice Laroche