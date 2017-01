Le touriste

Ajouter Partage Tweet Dossiers > Actualité Spécial 120 Pour son 120e anniversaire, Le Soleil vous invite à découvrir ou à redécouvrir la capitale. Nous avons sélectionné pour vous 120 lieux coups de coeur. Quels sont les vôtres ? »

Le Soleil (Québec) La place D'Youville

J'aime la place D'Youville pour la féérie des soirs de décembre. Le froissement des lames sur la glace, la musique de Noël au pied des marches, le ballet des voitures et des piétons. J'aime le face-à-face entre la froideur élégante du Palais Montcalm et l'exubérance latine du Capitole illuminé. C'est pour moi le véritable coeur de Québec, le point de bascule entre la vieille ville et la ville moderne; la rencontre du conformisme un peu guindé d'une vieille dame et l'irrévérence des jeunes de la marge. François Bourque ***

La tour Martello

Agrandir Photo: 123RF/vinoverde - Small defensive fort known as a Martello Tower on Plains of Abraham overlooking the St. Lawrence River 123RF/vinoverde

La tour Martello, par une soirée chaude de juillet, exactement sous la pleine lune. Il s'appelait Martin, l'ami d'un ami, grand et beau. Mélanie chantait a capella, nous étions six, peut-être sept, petit bivouac improvisé en bas de la butte. Était-ce la lune pleine, la voix de Mélanie ou la moiteur de la nuit? La main de Martin est venue effleurer la mienne, nos doigts se sont enlacés. C'est là, dans l'herbe à l'ombre de la tour, qu'est né mon premier amour. Mylène Moisan ***

Le quartier Petit Champlain

Agrandir Photo Yan Doublet, Le Soleil - Quebec - Quebec, choisi meilleure destination des fetes selon USA Today - 12/09/2016 - le 09 decembre 2016 - actualite - 30 - Le Soleil, Yan Doublet

J'aime marcher dans ce quartier pendant les Fêtes de la Nouvelle-France. Il personnifie le berceau de la francophonie avec ses bâtiments patrimoniaux, ses petites rues et sa vue sur le fleuve. En hiver, le Petit Champlain change de visage avec la neige, ses éclairages en soirée, ses boutiques qui rivalisent d'ingéniosité dans leurs décorations pour les Fêtes. Il faut voir la rue en passant par l'escalier Casse-Cou : un point de vue époustouflant! Yves Therrien ***

Le pont de Québec

Agrandir Le pont de Québec Le Soleil, Jean-Marie Villeneuve

J'ai toujours aimé l'architecture de ce colosse d'acier. Brut, sans artifice, vrai. Il a du vécu, une histoire. Oui, il a l'air fatigué avec sa rouille, mais n'oubliez pas qu'il est presque centenaire. Beau de loin avec ses courbes et ses lignes droites, mais encore plus de près avec sa texture et ses couleurs. Pour l'apprécier, il faut le traverser en pédalant ou simplement marcher sous sa charpente... Laissez la voiture de côté. Le sentiment d'avoir le fleuve sous ses pieds entouré de cette gigantesque structure, c'est unique. Pascale Chayer ***

La rue des Remparts

«Ze spot» pour avoir un coup d'oeil sur le bassin Louise, le port et, au loin, l'île d'Orléans. Dans une autre vie, pour avoir habité quelques années sur la rue Sainte-Famille, l'endroit m'attirait comme un aimant, surtout les beaux soirs de printemps. C'est encore le cas aujourd'hui. Ce qu'il fait bon s'y promener, sans se presser, le nez en l'air. Comme beaucoup d'enfants, mes deux plus vieux ont adoré, à l'époque, grimper sur les vieux canons qu'on y trouve, pointés vers le fleuve. Normand Provencher ***

Le Château Frontenac

Entendu des gens critiquer mon Château et le comparer à celui de Disney. Que nenni! Je défends bec et ongles cet hôtel emblématique, magnifiquement rénové, dans lequel on circule librement. J'aime son plafond bleu, ses parures de Noël, ses boutiques différentes, ses dédales intrigants. Pour un verre, pour le thé, pour un repas d'anniversaire, j'ai aussi adopté son bistro Le Sam, situé côté fleuve. Grande fan, j'ai même ma carte de fidélité Amis du Château. Alexandra Perron ***

Le fleuve

Agrandir Photo Yan Doublet, Le Soleil - Quebec - Vue sur Quebec mardi matin de Ste-Petronille Ile d'Orleans - 06/01/2015 - le 6 janvier 2015 - actualite - Photo Le Soleil, Yan Doublet - Le Soleil, Yan Doublet

Un lieu? Non, plusieurs. Mais c'est toujours le même. Ces lieux, puisqu'ils sont innombrables, sont collés les uns sur les autres et aussi à des kilomètres de distance. Ces lieux - ce lieu global -, c'est partout d'où l'on peut voir le fleuve, assis à ne rien faire : sur un banc des plaines d'Abraham, près de la tour Martello no 1, assis sur un rocher de la grève à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans (derrière l'église au toit rouge) ou allongé sur le sable de l'«autre côté», à Saint-Vallier. C'est, aussi, musarder sur la butte du parc du Bastion-de-la-Reine, toujours côté fleuve. L'hiver, ce sont ces mêmes lieux, ceux-là et tellement d'autres, pour simplement regarder les glaces défiler. Jean-Marc Salvet ***

L'Aéroport international Jean-Lesage

Agrandir Pascal Ratthe, Le Soleil - archives aeroport de quebec, Quebec - 10/09/2015 - le 10 septembre 2015 - #70000 - affaire - 30 - Le Soleil, Pascal Ratthe Le Soleil, Pascal RatthÉ

À l'instar d'un célèbre résident de la ville de Québec, Robert Lepage, je suis fascinée par les aéroports et les destins qui s'y croisent. Points de départ, de chute et de transit, ils sont, le temps de quelques heures, le théâtre de retrouvailles, de rencontres et de séparations. Pour moi, il s'agit aussi d'un lieu de grande fébrilité, une rampe de lancement vers une nouvelle aventure journalistique ou quelques jours de vacances mérités. Il n'y a toutefois rien comme le moment du retour à la maison, et l'apparition, dans le hublot de l'avion, de l'Aéroport international Jean-Lesage. Kathleen Lavoie ***

Le parc du Bastion-de-la-Reine

Agrandir Photo: Patrice LarocheChronique d'Hier à aujourd'hui. Terrasse Dufferin et Château Frontenac. Le Soleil, Patrice Laroche

Le lieu lui-même ne paie pas de mine : à peine 400 mètres de long sur 75 dans son plus large, peuplé par des brins de gazon et quelques arbres. Mais c'est tout ce qui entoure le parc du Bastion-de-la-Reine qui vaut le détour. À cause de sa position et de son altitude, il concentre toutes les beautés de Québec en un seul coup d'oeil : la Citadelle s'élève d'un côté, le Vieux-Québec (du moins, la coquette avenue Saint-Denis) de l'autre, le Château Frontenac qui pointe par-dessus, le fleuve qui s'étend au pied de la falaise, avec l'île d'Orléans au milieu, et les Laurentides au loin. Unique. Jean-François Cliche ***

La chute Montmorency

Agrandir Photo: Patrice LarocheChronique d'hier à aujourd'hui. Chute Montmorency Le Soleil, Patrice Laroche