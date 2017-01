Le sportif

Ajouter Partage Tweet Dossiers > Actualité Spécial 120 Pour son 120e anniversaire, Le Soleil vous invite à découvrir ou à redécouvrir la capitale. Nous avons sélectionné pour vous 120 lieux coups de coeur. Quels sont les vôtres ? »

Le Soleil (Québec) Le mont Sainte-Anne

Je nomme le mont Sainte-Anne, mais j'aurais pu suggérer toutes les stations (Stoneham, Le Relais, Petite-Rivière-Saint-François, Massif du Sud, mont Orignal) qui permettent aux gens de la grande région de Québec de skier, de marcher, de faire de la raquette ou du vélo de montagne sans devoir rouler des heures et des kilomètres. Quelle chance nous avons d'avoir autant de terrains de jeu à proximité. Si en plus la descente de la montagne offre une vue sur le fleuve Saint-Laurent et sur une île, que demander de plus? Brigitte Breton ***

Le stade du parc Victoria

J'aime le stade du parc Victoria car il me semble figé dans le temps. À l'heure où l'on construit plus gros, où l'on oublie le plus petit, je souhaite voir cette enceinte de baseball conserver son cachet d'antan. Avec sa vue sur la haute ville et ses arbres derrière la clôture du champ gauche, ce «petit» stade est la maison parfaite pour les sympathiques joueurs et dirigeants des Capitales, la seule équipe sportive professionnelle qui nous reste. J'adore aller y couvrir un match depuis la petite galerie de presse «accrochée» dans les hauteurs de l'édifice. Même mon vertige y trouve la paix. Jean-Nicolas Patoine ***

L'escalier du cap Blanc

Imbattable pour la vue qu'il offre sur le Saint-Laurent après qu'on eut monté quelques marches. Déjà, dès l'aube, coureurs et marcheurs montent et descendent, remontent et redescendent cet escalier tant convoité par les sportifs des quartiers avoisinants. Mon malin plaisir : lorsque des touristes se retroussent les manches, au bas de l'escalier, et se demandent combien de marches ils auront à gravir, je leur réponds : «Courage, il n'y en a que 400!» Jean-Frédéric Moreau-Montreuil ***

Le stade Telus de l'Université Laval

Sous un soleil de plomb en août. Sous la neige en novembre. Chaque match de football universitaire du Rouge et Or est un happening. Le tailgate et ses fêtards. L'homélie de l'annonceur maison. L'entrée survoltée des joueurs des deux équipes. Le Sweet Caroline de Neil Diamond. J'ai mis les pieds au Ohio State Stadium et entendu 105 000 spectateurs s'époumoner pour les Buckeyes. Désolé, rien ne battra un duel Rouge et Or/Carabins au stade Telus! Gilbert Leduc ***

Le corridor des Cheminots

Pour les sportifs de Québec, le corridor des Cheminots est cette longue diagonale qui traverse la ville du sud-est au nord-ouest. Un fil conducteur qui sert aussi bien de parcours d'entraînement aux citoyens actifs que d'autoroute pour les travailleurs à vélo. Un bel amalgame qui donne une juste photographie de la vraie vie de Québec. Là où le professionnel à souliers vernis et sacoches embarquées dépasse parfois à vive allure le retraité sur une monture digne du Tour de France... Entre le Domaine de Maizerets et les limites de Shannon, les 22 kilomètres du Corridor font en effet découvrir la ville dans toute sa diversité, celle de ses quartiers périphériques et de ses résidents. Jean-Sébastien Massicotte *** Je rends ici hommage à notre passé ferroviaire, qui nous a laissé en héritage une piste cyclable unique, en pleine ville. Je fréquente à pied ou en patins à roues alignées la portion du corridor des Cheminots qui longe le boulevard Henri-Bourrassa. Son charme est tout simple : quand on entre sous le couvert d'arbres, on se sent en pleine nature. Les bruits s'estompent, l'endroit est rarement bondé, et la douce ascension à partir de Limoilou fait travailler le cardio, avec la promesse d'une agréable descente au retour! Isabelle Houde ***

Le parc naturel du mont Bélair

C'est, selon nous, l'un des secrets les mieux gardés de Québec. Pas pour rien que la Ville tienne à préserver ce milieu naturel d'environ 711 hectares. Été comme hiver, il est le lieu privilégié des familles actives de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles. En saison estivale, on peut y entendre le rire des enfants qui profitent de la piscine ou qui se «perdent» dans la forêt lors des camps de vacances. L'hiver, avec ses 55 km de sentiers en montagne, c'est l'endroit idéal pour pratiquer le ski de fond. On y trouve même un petit observatoire astronomique! Un endroit dont on aime le charme rustique. Daphné Bédard ***

La piste cyclable le parcours des Anses

Avec une telle piste en bas de chez soi, difficile, voire impossible de justifier l'inactivité. Marche, vélo, course, patin, raquette ou ski de fond. Printemps, été, automne, hiver, aucune excuse pour ne pas prendre l'air et bouger. Et en plus, c'est magnifique! Vue sur Québec, sur le pont de Québec d'un côté, l'île d'Orléans de l'autre, les montagnes au loin qui nous rappellent Charlevoix, les voiliers, les bateaux de croisière, les bernaches, les canards. Fatigué? Flâner au quai Paquet et regarder les enfants s'amuser dans les jeux d'eau permet de reprendre agréablement son souffle. Brigitte Breton ***

Le Parc national de la Jacques-Cartier

Je n'apprends probablement rien à personne en disant que le parc national de la Jacques-Cartier est un lieu majestueux. Aussi magique qu'accessible, l'endroit permet de s'exiler un instant, loin des tracas du quotidien; de respirer dans les sentiers tout en faisant le vide, ou un petit bilan de vie. Mais comme l'île d'Orléans au temps des pommes, il faut éviter de s'y lancer en même temps que tout le monde. Rien de mieux qu'une journée de septembre, un lundi tiens, ou encore s'offrir une nuit de camping, ne serait-ce que pour une escapade de 36 heures! David Rémillard ***

Le Sentier Les Loups

J'y ai initié l'une de mes petites princesses à la randonnée. J'y ai été coincé en sentier pendant un bon 20 minutes derrière un orignal... Certainement l'une des randonnées les plus connues de la région de Québec, le sentier Les Loups, au parc national de la Jacques-Cartier, offre sur un plateau un condensé des beautés naturelles des Laurentides. Au fil des saisons, cette fenêtre grande ouverte sur les vallées des rivières Jacques-Cartier et Sautauriski se renouvelle sans cesse. Que ce soit l'hiver en raquettes au lendemain d'une tempête, ou encore l'automne au moment où le feuillage coloré est à son apogée, l'aller-retour de 11 km est un itinéraire rêvé. Jean-Sébastien Massicotte ***

Le PEPS

Je passe plus de temps au PEPS qu'au journal. Je devrais y avoir un bureau, comme les courriéristes parlementaires sur la colline. Mais avec mon sac à dos, je me fonds dans la masse estudiantine qui irrigue ce véritable coeur battant du sport à Québec. Quartier général du Rouge et Or, s'y côtoient aussi athlètes olympiques, joueurs de la LNH et monsieur et madame Tout-le-Monde. L'immense corridor central tout de bois et de fenêtres fait respirer ce dynamique ensemble en perpétuel mouvement. Olivier Bossé ***

La patinoire du parc Ferland

Il y a plusieurs raisons de ne pas aimer l'hiver. Ils sont d'ailleurs nombreux ceux qui soupirent lorsque les premiers flocons tombent et que le gel s'installe. Pourtant, j'anticipe avec beaucoup d'enthousiasme une vague de froid polaire et une bonne bordée de neige, ingrédients essentiels à la création d'une patinoire extérieure. Pour ces moments de solitude à contourner des adversaires invisibles et à lancer dans la lucarne à la manière d'Alex Ovechkin, ou pour ces amitiés éphémères créées le temps d'une partie. David Rémillard ***

L'escalier Lavigueur

Je ne suis pas orgueilleuse dans l'absolu, mais je le suis en ce qui concerne les escaliers : même essoufflée, je ne l'admettrai jamais en prenant une pause si quelqu'un me suit dans les marches. À côté de son plus petit voisin Badelard, il peut faire peur, l'escalier Lavigueur. Mais c'est souvent lui que je choisis. Parce cette parenthèse de nature en ville fait presque oublier les montées escarpées... et les segments plats un peu trop courts pour permettre aux orgueilleux de reprendre leur souffle! Geneviève Bouchard ***

La maison de Joe Malone

Une jolie maison ancienne. Modeste. Typique du faubourg Saint-Jean-Baptiste. En hiver, le toit en mansarde vous balance la neige sur la tête. Les jours de pluie, l'eau s'enfuit en glougloutant par les gouttières. Seule une petite plaque bleue rappelle celui qui a vécu ici, dans un logement du premier étage. Joe Malone, le Sidney Crosby de son époque. Plusieurs records établis par le joueur prodige des Bulldogs de Québec tiennent toujours, dont celui d'avoir inscrit sept buts durant un match, le 31 janvier 1920. Jean-Simon Gagné ***

La patinoire de Shannon

Sous des centaines de guirlandes illuminées, les patineurs glissent sur la surface brillante de la patinoire de Shannon qui zigzague au milieu du bois. Au début du trajet, un foyer de bois extérieur réchauffe les plus frileux. À la sortie, sur une patinoire de hockey adjacente, les enfants débattent sur qui aura le droit de se prendre pour Shea Weber. La patinoire de Shannon semble tout droit sortie d'un village de Noël. Les arbres la coupent de la morsure du vent. C'est l'endroit le plus confortable pour jouer dehors longtemps. Gabrielle Thibault-Delorme ***

Le Village Vacances Valcartier

9h30, fin du mois d'août. Il pleut, le téléphone sonne. «Est-ce qu'on va toujours au Village Vacances Valcartier?» «Oui. Si on a froid, on partira.» Cette journée s'est avérée l'une des plus mémorables. Certes, il faisait un peu plus froid et il pleuvait, mais on était dans l'eau. Le parc était à nous. Contrairement à une journée ensoleillée, il y avait moins d'une cinquantaine de personnes sur le site. Pas de longues files d'attente, ce qui nous a permis de faire à multiples reprises la Cité des donjons et l'Amazone. Aujourd'hui, c'est avec mon fils que je vais au parc aquatique. De nouveaux souvenirs se forgent. Jean-Michel Genois Gagnon ***

La patinoire du lac Beauport

La patinoire du lac Beauport est un immense terrain de jeu gratuit de deux kilomètres. Alors que certains peaufinent leur talent au hockey, d'autres promènent leur chien ou patinent en couple. L'un de mes plus beaux moments, un vendredi après-midi alors qu'il n'y avait pas trop de monde. Nous étions une dizaine d'adolescents et nous avions fabriqué des buts de hockey avec de la neige. La partie a duré moins d'une heure. Le pointage était 12-10. Le froid et le vent avaient eu raison de nous, comme c'était souvent le cas. La fin de semaine, il est difficile d'y jouer au hockey, car la glace est bondée de gens. Il est préférable d'enfiler ses patins et de profiter du paysage. Jean-Michel Genois Gagnon ***

Le mont Wright

Quand le bitume, le bruit et le voisinage nous donnent envie de fuir la ville, on ne se pose pas de question. On se fait un lunch, on met les enfants dans l'auto et on file vers le parc de la forêt ancienne du mont Wright, à Stoneham. À l'entrée de la réserve faunique des Laurentides, ce mont abrite une magnifique forêt ancienne avec des arbres âgés de plus de 300 ans. Les randonneurs débutants, intermédiaires ou avancés y trouvent leur compte. Il y a cinq sentiers, certains plus abrupts, d'autres juste assez inclinés pour que la marmaille garde le sourire. Et surtout, il y a le calme de la forêt. Ressourcement garanti, à une vingtaine de minutes du centre-ville de Québec. Marc Allard ***

La base de plein air de Sainte-Foy

Un havre de paix où il fait bon s'éloigner un peu du tintamarre de la vie urbaine. Avec plus de 244 espèces d'oiseaux qui y ont été observées, dont 78 qui y ont déjà niché, l'endroit est également un site de prédilection pour tous ceux qui s'intéressent à la faune aviaire. Habitués à la présence de l'être humain, plusieurs de ces sympathiques volatiles n'hésitent d'ailleurs pas à se nourrir directement dans la main des marcheurs, au plaisir ou à la surprise de ceux-ci! Ian Bussières ***

Camp Mercier