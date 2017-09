D'ex-Playmates du Québec et du Canada en deuil

Le décès du fondateur de «Playboy», Hugh Hefner, a eu des échos un peu partout dans le monde, notamment auprès d'ex-Playmates au Québec et au Canada.

«Ça fait partie du personnage. Playboy c'est Playboy, Hugh Hefner c'est Hugh Hefner. (...) Ça ne me dérange pas. J'ai vu des affaires bien pires que ça dans ma vie et tant que c'est fait dans le respect...», énonce-t-elle.

Mme Auclair ne s'est par ailleurs jamais sentie choquée par l'image de l'homme d'affaires, toujours vêtu d'un pyjama de soie et entouré de femmes beaucoup plus jeunes que lui.

L'ex-mannequin de 30 ans, qui travaille aujourd'hui dans le domaine de l'esthétique, considère d'ailleurs que les photos du magazine ont toujours été faites avec classe, sans vulgarité, des qualités qui reflètent bien M. Hefner, selon elle.

«On ne l'a jamais vu commettre des gestes vraiment irrespectueux à l'endroit de femmes. Il y a toujours eu une question de respect alentour de tout ça. Je pense que tant que c'est fait de cette façon-là, il n'y a aucun problème.»

Pamela Anderson émue aux larmes

De son côté, celle qui est sans doute la Playmate canadienne la plus connue au monde, Pamela Anderson, a appris avec tristesse la mort de l'homme au pyjama de soie.

Sur son compte Instagram, elle a publié une vidéo en noir et blanc, la montrant en larmes, accompagnée d'une longue lettre à Hugh Hefner, dans laquelle elle lui dit que c'est grâce à lui qu'elle est qui elle est.

Elle lui dit également qu'il était la personne la plus importante pour elle à l'extérieur de sa famille, et qu'il lui a appris «tout ce qui est important sur la liberté et le respect».

«Tu n'as donné ma vie... Les gens me disent tout le temps que j'étais ta favorite... Je suis sous le choc», écrit-elle.

Elle ajoute cependant que Hugh Hefner était vieux, qu'il avait mal au dos et de la difficulté à entendre et qu'il utilisait une marchette la dernière fois qu'elle l'a vu.

Hugh Hefner est mort mercredi soir à l'âge de 91 ans.