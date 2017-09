(Québec) Après Weeds: Herbes et Curiosités, fermé par la police deux mois après son ouverture en 2016, et la Croix-Verte, qui a aussi dû fermer boutique en janvier après une perquisition quatre mois après son ouverture, un troisième dispensaire de marijuana tente sa chance à Québec.

Baptisé «Le Cannoisseur», le dispensaire s'est installé sur la rue Saint-Jean, tout près de l'avenue Honoré-Mercier, et offre depuis quelques semaines du cannabis thérapeutique à ses membres.

Tel que l'a constaté Le Soleil lors d'une visite sur place, la personne responsable indique qu'il suffit de deux pièces d'identité, d'un historique médicamenteux (liste des médicaments prescrits produite par une pharmacie), et d'un document d'une page à remplir pour devenir membre.

En plus des renseignements habituels (nom, adresse, téléphone), on y demande le diagnostic reçu, la médication et les traitements, les allergies, si la personne a des problèmes psychologiques ou psychiatriques, depuis combien de temps la personne consomme du cannabis, les habitudes de consommation et la présence ou non d'effets secondaires lors de la consommation.

«C'est pour savoir s'il y a des interactions avec vos médicaments, s'il y a des contre-indications. Quand vous nous aurez fourni tout ça, vous aurez une carte à puce et vous pourrez passer à l'arrière, où sont gardés les produits», a expliqué le responsable.

Celui-ci a ajouté qu'il n'était pas nécessaire de fournir un dossier médical pour avoir accès à l'arrière-boutique.

Le membre potentiel doit également signer un document intitulé «termes et conditions», où il reconnaît, entre autres, que le cannabis demeure une substance prohibée en vertu des lois fédérales canadiennes et qu'il accepte les risques liés à sa possession et sa consommation.

Il convient également de «défendre et d'indemniser Le Cannoisseur contre les pertes, dommages ou autres débours (incluant tous frais juridiques potentiels) qui pourraient résulter d'une violation par le membre des présents termes et conditions».

Un «menu» est également disponible sur place avec les produits et leurs prix, notamment diverses variétés de cannabis sativa et indica aux noms exotiques comme «Lemon OG Kush», «MoonRock», «God Crack» et «Platinum Bubba Organic», des joints pré roulés, des «Ejoints», du haschisch, du tétrahydrocannabinol (THC) distillé, de la résine, des produits comestibles et des produits à base de cannabidiol, un autre cannabinoïde présent dans le cannabis.

Inscrit au registre des entreprises depuis le 30 janvier, Le Connaisseur a été lancé par trois jeunes actionnaires, Marc-Antoine Hamel, Alexandre Falardeau et André Bernard. Le trio, qui possède aussi un dispensaire à Montréal, avait réservé son local à Québec depuis le mois de janvier, mais le dispensaire n'a ouvert officiellement ses portes qu'au début de l'été.

Dans le dépliant de l'entreprise, il est inscrit que les membres de l'équipe sont «eux-mêmes patients officiels de Santé Canada». On ajoute qu'ils ont dans le passé reconnu le besoin criant de démocratiser l'accès au cannabis thérapeutique pour les citoyens québécois, qui trop souvent se verraient dans l'obligation de recourir au marché noir ou à internet pour obtenir leur médication.

Lors de la visite du Soleil, M. Hamel a d'ailleurs déclaré qu'il était persuadé que son dispensaire ne connaîtrait pas le même sort que Weeds: Herbes et Curiosités et la Croix-Verte. «On va essayer de ne pas faire comme les autres magasins, c'est-à-dire fermer. On s'est vraiment organisés avec la Ville, la police et deux cabinets d'avocats pour rester ouverts. C'est complexe, mais on s'est entendus pour s'assurer de respecter les lois.»

L'homme d'affaires a enchaîné en mentionnant que c'était dans cette optique de respect des lois qu'aucun produit n'était en montre ailleurs que dans l'arrière-boutique. «On ne voulait pas faire comme Weeds, où tu entrais et tu voyais des produits. C'est illégal. Quant à la Croix-Verte, ils n'ont pas fait une vérification une fois ou ils l'ont mal faite et ils se sont fait arrêter par la police la journée même. Nous, on fait affaire avec des avocats criminalistes. C'est eux qui nous gèrent», indique-t-il.

Dans un échange de courriers électroniques avec Le Soleil, M. Hamel a plus tard déclaré que l'intention du Cannoisseur n'était pas de distribuer illégalement une substance qui, pour l'instant, est prévue aux annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. «Nous respectons les prescriptions du Règlement et nous voyons à ne violer aucune loi en vigueur au Canada», afirme-t-il.

«Nous opérons à visière levée et nous sommes totalement disposés à collaborer avec les autorités municipales et policières pour ainsi faire en sorte que personne ne doute de la légalité et de la légitimité de notre démarche d'affaires», a-t-il conclu.