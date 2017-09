«Courir aux abris» pour les sans-abri

(Québec) L'Archipel d'Entraide organise sa première course populaire servant à financer son service d'aide à la réinsertion en logement des sans-abri le 22 octobre. Courir aux abris s'adresse à tous les âges, avec une ouverture certaine pour les jeunes et les familles.

D'ailleurs, un trajet de 1 km est réservé aux moins de 12 ans; les plus «vieux» pourront choisir entre le 5 km, le 10 km et le 15 km. Le départ sera donné devant l'Archipel d'Entraide, au coin des rues Caron et Saint-Joseph Est. Les athlètes se dirigeront ensuite vers le parc Victoria et le sentier linéaire bordant la rivière Saint-Charles pour finalement revenir au point de départ.

L'activité est organisée en marge de la 16e Nuit des sans-abri qui aura lieu durant la nuit du vendredi au samedi à la place de l'Université-du-Québec. Le parcours a d'ailleurs été dessiné afin de passer près des organismes venant en aide à cette clientèle vulnérable.

En plus de remettre les fonds recueillis directement au fonds de réinsertion en logement, l'Archipel d'Entraide invite les participants à donner un produit d'hygiène, comme du dentifrice ou une serviette, qui sera utilisé aux mêmes fins. Le parcours sera chronométré.

Pour des détails ou s'inscrire : http://bit.ly/2fPDNmZ

http://bit.ly/2huwNzO

À partir du 15 octobre, les frais d'inscription de 12 $ à 30 $ augmenteront.