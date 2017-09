Sécurité alimentaire: un devoir de solidarité internationale

L'événement tenu au Centre des congrès de Québec en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et la culture (FAO) a été initié par Québec. À l'international, il est «urgent d'agir» à propos de la sécurité alimentaire, ont tous deux lancé en ouverture du Colloque Philippe Couillard et la directrice adjointe de la FAO Maria Helena Semedo. C'est que pour la première fois en plus d'une décennie, la population mondiale en situation de malnutrition a augmenté dans le dernier rapport de l'ONU, un bond de 38 millions de personnes principalement dû à la guerre et aux changements climatiques.

Pourquoi une province comme Québec sent-elle le besoin de prendre les devants à l'international dans les efforts pour la sécurité alimentaire? D'une part, parce que «le peuple québécois est remarquablement riche par rapport à d'autres régions de la planète», a expliqué le premier ministre. «On se doit de faire acte de solidarité, et que l'on puisse le faire à partir de notre action commune gouvernementale, je crois que les Québécois sont fiers de ça.»

D'autre part, l'implication du Québec avec des organisations comme la FAO et l'UNESCO, qui a tenu sa conférence sur la radicalisation à Québec, en février, accroît le rayonnement de la province et ses chercheurs universitaires sur la scène internationale, croit Philippe Couillard.

Sans compter qu'avec «une grêle historique au Saguenay, des inondations records en Outaouais, l'érosion des côtes dans les régions littorales et la fonte du pergélisol dans le Nord», Québec n'est pas insensible aux changements climatiques, a rappelé le premier ministre.

L'attitude de Washington déplorée

Dans son discours devant divers experts et décideurs internationaux de l'agriculture, dimanche, à Québec, Philippe Couillard s'est par ailleurs désolé de l'attitude du gouvernement américain «qui semble malheureusement ignorer la réalité des changements climatiques, alors qu'il devrait plutôt constater l'évidence».

La bonne nouvelle, selon le premier ministre québécois, c'est que le message du climatosceptique Donald Trump, qui a récemment annoncé le retrait de son pays de l'accord de Paris, a forcé les États américains à eux-mêmes prendre l'initiative concernant les enjeux environnementaux.

Une situation que ne déplaît pas à un gouvernement Couillard insistant sur le rôle de leader que doivent prendre les «infranationaux», soit les régions et provinces canadiennes et les États américains. «Heureusement, M. Trump et son administration ne peuvent rien faire, en principe, pour empêcher la Californie et les autres États d'agir sur les changements climatiques.»

Concrètement, le Colloque tenu à Québec jusqu'à mercredi vise à réfléchir sur les façons de nourrir une population mondiale grandissante tout en tentant de réduire l'impact du réchauffement planétaire.

