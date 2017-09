Les Québécois peu réticents au turban

«Pour moi, tout est une question de sourire et d'avoir une conversation. La plupart des gens sont très respectueux, mais oui, il y en a qui avaient des préjugés négatifs à propos de mes croyances religieuses. À chaque fois, j'en profite pour discuter avec eux. Parfois ça fonctionne, parfois non. Il faut l'avouer, il est difficile de changer l'opinion des gens qui sont carrément racistes», explique Tim Uppal.

L'ex-ministre d'État à la Réforme électorale et au Multiculturalisme dans le cabinet de Stephen Harper a fait ces commentaires quelques jours après une sortie du député néo-démocrate de Longueuil-Saint-Hubert, Pierre Nantel. Celui-ci avait affirmé qu'il croyait que la candidature de Jagmeet Singh, également de religion sikhe et portant aussi le turban, était irréconciliable avec l'électorat québécois en raison de ses signes religieux ostentatoires.

«Mes visites à Québec et à Montréal ont été des expériences très positives. Bien sûr que je me fais poser des questions [sur ma religion], comme ailleurs au pays. Mais je vois ces questions comme des opportunités d'avoir une conversation, de faire un peu d'éducation sur ce que sont ma foi et ma culture et pour en apprendre plus au sujet de la foi et de la culture de ceux qui me posent ces questions», a affirmé M. Uppal en entrevue téléphonique avec Le Soleil.

«On entend parfois des gens dire que le Parti conservateur ne serait pas ouvert aux autres cultures, mais ça vient surtout de gens mal informés et des partis d'opposition. En réalité, nous sommes un parti très diversifié», conclut celui qui travaille maintenant à la campagne de l'ex-ministre Jason Kenney pour la direction du Parti conservateur uni d'Alberta en plus de compléter un Executive MBA à l'école de commerce Ivey de l'Université Western Ontario.

«Et même la personne de couleur», note-t-il au passage, rappelant toutefois que le Parti conservateur, en plus d'avoir nommé le tout premier ministre sikh portant le turban, avait aussi fait élire le premier député musulman et nommé la première femme pakistanaise au Sénat.

L'ancien ministre conservateur concède toutefois que certaines régions canadiennes sont plus favorables aux candidats sikhs portant le turban. «C'est bien sûr plus facile à des endroits comme la Colombie-Britannique ou la ville de Toronto, où il y a une importante population sikhe.»

Si on compte aujourd'hui cinq députés sikhs portant le turban à Ottawa, c'est beaucoup à cause de Gurbax Singh Malhi. Élu dans la circonscription de Bramalea-Gore-Malton en 1993, l'ex-député libéral a contribué à faire changer les pratiques de la Chambre des communes.

«Personne ne pouvait porter un couvre-chef quelconque aux communes à cette époque-là, mais mon chef et premier ministre, Jean Chrétien, avait compris la signification du turban pour ma communauté. Il avait réuni les leaders des autres partis après l'élection et tous avaient décidé, à l'unanimité, de me laisser porter le turban», se rappelle Malhi en entrevue avec Le Soleil.

Il avoue cependant que ses débuts politiques n'ont pas été de tout repos. «Il y avait de l'hostilité, non pas envers ma religion, mais envers mon turban! Plusieurs n'en saisissaient pas la signification, mais pour la plupart, ils écoutaient mes explications et comprenaient mieux par la suite.»

Malheureusement, tous les contribuables de sa circonscription n'avaient pas cette ouverture d'esprit. Alors qu'il faisait du porte-à-porte, un l'a accueilli en tentant de le frapper avec un «deux par quatre» et une femme a dit à son fils de lâcher le chien sur lui! «Le chien m'a mordu et je suis tombé. Il a fallu que d'autres personnes viennent m'aider pour chasser le chien de là.»

Évolution

La situation a cependant beaucoup changé pendant ses 18 ans à Ottawa. «Je tenais des rencontres tous les vendredis et j'aidais les contribuables à régler leurs problèmes. Les gens ont vite compris que j'étais accessible, facilement approchable et que je voulais répondre à leurs besoins.»

D'ailleurs, comme le conservateur Tim Uppal, M. Malhi ne croit pas lui non plus que les Québécois soient plus réticents envers les sikhs que les résidents du reste du Canada. «Je suis allé souvent au Québec avant, pendant et après avoir été député et tous les gens que j'ai rencontrés, employés d'hôtels, policiers, étaient très amicaux. Et n'oubliez pas que la circonscription de Dorval-Lachine-Lasalle a élu une femme sikhe [Anju Dhillon] en 2015, une première dans la province!»

Et même s'il n'est pas membre du même parti que lui, Gurbax Singh Malhi n'a que de bons mots envers l'aspirant-chef néo-démocrate Jagmeet Singh. «Je crois qu'il est très sympathique et je pense qu'il va gagner, car c'est lui qui a récolté le plus de dons et amené le plus de nouveaux membres au parti.»