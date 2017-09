Manifestation à Montréal pour l'indépendance de la Catalogne

Vicky Fragasso-Marquis

La Presse Canadienne

Montréal

Plus de 150 personnes se sont rassemblées samedi devant le Consulat général d'Espagne à Montréal pour défendre le droit des Catalans à tenir un référendum sur l'indépendance et dénoncer la timidité des gouvernements canadien et québécois face à cette crise.