Jean Lafrance réalise un souhait cher

(Québec) Impliqué auprès des adolescents en difficulté depuis près de 20 ans, Jean Lafrance a vu un souhait cher à ses yeux se réaliser, mercredi soir, avec l'ouverture d'une nouvelle résidence consacrée à l'accueil de ces jeunes pendant la durée de leurs études et la reprise en main de leur vie.

«On passe d'un deux étoiles à un cinq étoiles...», glisse M. Lafrance au sujet de la transition entre la Maison Au pied de la Pente-Douce, un ancien presbytère loué et devenu désuet, et la nouvelle demeure au look moderne, construite sur la route de l'aéroport, à L'Ancienne-Lorette, à deux pas du collège Champigny.

Le projet de 2 millions $ a été rendu possible grâce à la collaboration des Frères du Sacré-Coeur qui ont accepté de céder gratuitement une partie de leur terrain, mais aussi, et surtout, insiste M. Lafrance, grâce à «l'appui de toute une communauté».

Une campagne de financement présidée par l'ancien premier ministre Jean Charest a permis d'amasser une partie des fonds nécessaires pour mener à bien le projet. L'homme d'affaires Jacques Tanguay s'est également impliqué de près, tout comme La Fondation du Centre jeunesse de Québec.

Travail d'une communauté