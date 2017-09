Autistes en prison: un phénomène de plus en plus fréquent

(Québec) Autiste et cofondatrice du centre d'expertise en autisme Saccade, Brigitte Harrison trouve «triste à mourir» l'histoire de José, racontée dans nos pages jeudi. Cet autiste Asperger de 32 ans atteint du syndrome de Gilles de la Tourette est pris entre les portes tournantes de la prison et du palais de justice pour de petits vols.

«C'est terrible comme histoire, c'est triste à mourir», déclare Mme Harrison, qui reconnaît là une situation qu'elle rencontre de plus en plus souvent dans son travail. «De ce que je sais, il y a beaucoup d'Asperger en prison», explique-t-elle.

«C'est malheureux, mais pour les autistes adultes, il n'y a souvent que ce que j'appelle les quatre "P" : les parents, la psychiatrie, la prison ou le paradis...», illustre-t-elle pour caractériser la situation de ces personnes qui disposent de peu de ressources pour les aider.

«Ces personnes ne saisissent même pas pourquoi elles vont en prison. Un autiste n'a pas de sens social, c'est comme s'il souffrait de cécité sociale. Ce garçon, on dirait que personne ne s'est occupé de lui. Il n'y a aucune médication qui existe pour l'autisme», poursuit-elle.

Déclencher un sens social

Depuis près de 15 ans, Saccade est le seul organisme à offrir des services aux autistes afin de les aider à se développer. «On déclenche leur sens social et on le développe. Si on ne le fait pas, la roue va tourner jusqu'au jour où ça va s'aggraver et que les conséquences seront plus graves», signale Mme Harrison.

L'organisme a aussi commencé à offrir de la formation aux intervenants des secteurs judiciaire, médical et policier, à leur demande, pour les aider à comprendre les personnes autistes. Brigitte Harrison déplore ce «syndrome des portes tournantes» où on envoie tour à tour les autistes en psychiatrie ou en prison.

«Ils ne devraient pas être en psychiatrie, car ce n'est pas un problème de santé mentale! Et la prison n'est pas leur place non plus. C'est comme les jeunes autistes qui aboutissent souvent en centre jeunesse, car il n'existe aucun plan pour la structure autistique au Québec», déplore-t-elle. En fait, aucun pays ne disposerait d'une telle structure selon Mme Harrison, précisant que la Suède est toutefois un peu plus avancée au niveau du respect et de l'emploi.

Et même si le syndrome d'Asperger est une forme moins sévère d'autisme, Brigitte Harrison précise que ça ne rend pas plus simple l'intervention auprès de ces personnes. «Le travail n'en est pas moins compliqué, car moins l'autisme est apparent et plus la personne est âgée, mieux vaut être un expert pour intervenir auprès d'elle.»

«Échec du système»

De son côté, François Winter, coordonnateur de L'A-Droit, un organisme de défense des droits des personnes aux prises avec un problème de santé mentale, affirme lui aussi qu'on constate de plus en plus la surjudiciarisation de ces personnes.

«On voit davantage de situations [comme celle de José] et j'ai de la misère à m'expliquer ça. De telles situations, c'est un peu l'échec du système. C'est dommage, car la judiciarisation et la médiatisation de ces cas donnent une mauvaise image de ces personnes. Certains vont s'imaginer que ce sont tous des Guy Turcotte en puissance et ça fait mal», conclut-il.

