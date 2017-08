L'Alliance Arc-en-ciel veut interdire les «guérisseurs» d'homosexualité

«Le but est d'interpeller la population et le gouvernement sur cette réalité», a relaté en point de presse le directeur général de l'Alliance Arc-en-ciel, Louis-Filip Tremblay. En raison d'un «vide de connaissances» en la matière, l'organisation assure avoir embauché deux stagiaires afin de documenter l'existence de groupes qui proposent des traitements pour changer l'orientation sexuelle d'une personne. Une loi interdisant de pratiquer ces «thérapies» auprès des personnes mineures est en vigueur depuis 2015 en Ontario, précise M. Tremblay.

Or l'objectif de l'Alliance, pour l'instant, n'est pas d'inviter le gouvernement à emboîter le pas à l'Ontario. «C'est difficile de dire tout de suite notre plan de match au niveau politique», a expliqué M. Tremblay. L'Alliance espère quand même rendre ce genre de pratique controversée illégale.

Ce n'est pas la première fois que l'Alliance Arc-en-ciel se penche sur cette question. Dans un mémoire déposé en 2016 dans le cadre de la consultation publique sur le Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2017-2022, l'Alliance écrivait que «ces traitements ne doivent en aucun cas être présentés comme des services de santé [et qu'elle exige] qu'un professionnel reconnu qui se trouverait coupable d'un tel traitement pseudo-scientifique qui s'apparente davantage à de la torture psychologique perde le droit de pratiquer».

Dernière année «pas jojo»

Présent lors du lever de drapeau de la communauté LGBT+ à l'hôtel de ville, le maire de Québec, Régis Labeaume, a souligné que quelle que soit la communauté visée par des gestes haineux, ce qu'il vit «depuis 10 jours, ou ce que j'ai vécu le 29 janvier, ce n'est pas normal».

Le maire a dit dresser un bilan «pas jojo» de la dernière année, évoquant même la décision du président des États-Unis Donald Trump de ne plus accepter de personnes transgenres dans les rangs de l'armée américaine. «Il semble qu'on n'a plus le droit à la différence et si vous n'êtes pas un Caucasien hétérosexuel, vous n'êtes plus dans le moule. [...] Il ne faut pas arrêter de militer. Et quand tu dis qu'en Amérique on recule, c'est un très mauvais signal», a-t-il dit.

La députée péquiste de Taschereau, Agnès Maltais, a aussi pris la parole pour remercier publiquement le maire Labeaume pour ses prises de position au sujet de la place accordée à l'extrême droite dans l'espace public. «Régis, je suis très fière d'être à tes côtés. Là, c'est la fête de l'amour. C'est le droit de s'aimer. S'il y a des gens qui ont vécu la violence de l'extrême droite, c'est la communauté LGBT et autres», a-t-elle lancée.