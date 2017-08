La FTQ-Construction se distancie des commentaires de «Rambo»

Mercredi, Gauthier avait laissé entendre sur Facebook que la victime de cet incendie criminel avait peut-être lui-même incendié sa voiture. «Si ça s'trouve, c'est peut-être lui qui l'a, ou fait flamber! Méchant québécois «RACISTE». N'importe quoi au nom du sensationnalisme», avait-il écrit en réponse à un reportage de Radio-Canada, critiquant du même coup l'utilisation des mots «attentat» et «acte terroriste».

«Bernard n'est pas un employé de la FTQ, c'est un employé d'une de nos sections. Nous comptons énormément d'employés et de membres qui, dans leur vie, font des commentaires. On ne commente pas ce que nos représentants et employés disent dans leur vie privée. Nos membres ont le droit de penser», a répondu M. Ouellet à la question du Soleil, rappelant toutefois les valeurs de son syndicat.

«Nous avons 80 000 membres qui viennent de toutes les cultures et de tous les groupes et nous sommes reconnus comme un syndicat extrêmement égalitaire et humaniste. Notre position est toujours la même : égalité et humaniste», a-t-il répété.

M. Ouellet ajoute qu'il espère que la police de Québec réussira à mettre la main au collet de l'auteur de cet incendie criminel. «C'est sûr qu'il y aura une enquête et qu'ils vont trouver les coupables. Il faut qu'ils les trouvent car, ça, ce sont des choses qui ne doivent jamais arriver.»