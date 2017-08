Refonte des Affaires autochtones: Picard et Sioui satisfaits, mais prudents

«C'est peut-être une bonne décision. Tout dépend de la suite des choses», a déclaré Ghislain Picard en marge de la conférence de presse de l'événement «KWE! À la rencontre des peuples autochtones».

«Je pense que le gouvernement Trudeau fait bien de pousser plus loin ses engagements envers les Premières Nations. Il faut maintenant trouver la meilleure façon d'assurer que les Premières Nations soient associées à la démarche.»

Surprise

Les chefs ont avoué avoir été pris par surprise par la décision de remplacer le ministère des Affaires autochtones par deux ministères: le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et le ministère des Services aux Autochtones.

«C'est une surprise, car l'Assemblée des Premières Nations n'avait pas été mise au courant et nous non plus», a déclaré Konrad Sioui, qui voit la nouvelle d'un oeil positif. «Tant que ça se fait dans le respect de nos traités, de nos droits et de la relation fiduciaire avec le gouvernement.»

Même s'il est lui aussi favorable à la refonte, Ghislain Picard craint toutefois qu'elle vienne créer une lourdeur démocratique. «Déjà que le ministère des Affaires autochtones tardait à livrer. Il faut maintenant s'assurer que le rodage des nouveaux ministères soit rapide.»

Loi sur les Indiens

Quant à l'éventuelle élimination de la Loi sur les Indiens, souhaitée par le premier ministre Trudeau, Ghislain Picard a déclaré que les avis étaient partagés à ce sujet. «Tout le monde s'entend pour dire que cette loi est désuète et qu'elle a été adoptée par une partie seulement alors qu'elle affecte l'autre partie», a-t-il résumé.

M. Picard a d'ailleurs réitéré le qu'il n'a jamais été fermé à rouvrir la Constitution canadienne. «Si Meech et Charlottetown ont frappé un mur, c'est parce que les Premières Nations n'étaient pas au rendez-vous. Aujourd'hui, l'élan est beaucoup plus positif. On a 150 ans à corriger, mais ça prend un partenaire de l'autre côté pour nous écouter», a-t-il commenté, ajoutant que les relations avaient été rehaussées depuis la défaite des conservateurs et l'accession des libéraux au pouvoir.