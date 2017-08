Extrême droite: les contre-manifestations inefficaces, selon un ancien néonazi

«Chaque année, il y avait un rassemblement de suprémacistes blancs à Ann Arbor, au Michigan. Nous étions une cinquantaine à chaque fois et il y avait toujours dix fois plus de contre-manifestants antiracistes. Pour nous, ça rendait la chose encore plus romantique», explique au Soleil Michaelis, un résident de Milwaukee maintenant converti en militant pacifiste au sein de l'organisme Serve To Unite.

«Tu sais, il y avait des gars qui tenaient des affiches avec le symbole de la paix et qui arrachaient des morceaux d'asphalte pour nous les lancer! Ce sont des événements comme ça qui ont transformé le voyou saoul que j'étais en militant néonazi pur et dur», raconte-t-il.

Symbiose

«Avant, je ne pensais qu'à boire et à me battre, mais cet événement m'a conforté dans ma pensée, ça m'a rendu plus raciste et encore plus engagé», poursuit l'Américain de 46 ans, pour qui les méthodes utilisées par l'extrême gauche pour combattre l'extrême droite ne fonctionnent tout simplement pas.

«Les militants d'extrême droite souhaitent provoquer une réaction violente. Au fond, ils ont besoin des antiracistes et des antifascistes. Il y a une sorte de symbiose entre l'extrême droite et l'extrême gauche. L'un dépend de l'autre pour pouvoir continuer à dire qu'il doit se débarrasser de l'autre! Ainsi, les tactiques de l'extrême gauche sont non seulement inefficaces, elles sont contre-productives. La violence contre les groupes d'extrême droite aide l'extrême droite.»

Selon Arno Michaelis, même les manifestations antiracistes pacifiques ne sont pas très efficaces pour combattre les militants xénophobes, homophobes ou islamophobes. «Bien sûr, c'est toujours mieux quand c'est pacifique! Par contre, même si tu as 1000 personnes qui protestent et disent aux racistes de s'en aller, tu leur dis qu'ils ont tort, mais tu ne leur dis pas pourquoi ils ont tort.»

La meilleure arme

La solution, selon lui, serait plutôt d'organiser un événement positif au même moment qu'une manifestation raciste. «Par exemple, si un groupe islamophobe défile à Québec, tu organises un pâté de maisons plus loin une foire interculturelle et interreligieuse où les gens partagent de la nourriture, de la musique et apprennent à apprécier la culture de l'autre. En plus, tu en fais une activité de financement pour une organisation sur laquelle tout le monde s'entend.»

Il suggère aussi d'engager les entreprises, des restaurants, des athlètes, des vedettes, des politiciens de tous les partis dans de telles démarches, qui constitueraient la meilleure arme pour lutter contre l'extrême droite.

«Ainsi, tout le monde parlera de cet événement positif et non pas des démonstrations des mouvements d'extrême droite! C'est comme ça que tu peux démontrer clairement pourquoi les néonazis, les homophobes ou les islamophobes se trompent. C'est beaucoup plus efficace que des va-et-vient sans fin avec les groupes d'extrême droite», conclut-il.