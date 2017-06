Controverse au défilé de la Fête nationale à Montréal

Sous un soleil tapant, les Montréalais ont pu voir les différents chars allégoriques, dont le premier, où trônait la chanteuse Annie Villeneuve, qui a entonné la chanson de Gilles Vigneault, Gens du pays.

La controverse qui a pris naissance sur les réseaux sociaux. Un citoyen a filmé le char allégorique sur lequel était Annie Villeneuve, qui était tiré presque exclusivement par de jeunes Noirs.

La vidéo a été partagée largement sur les réseaux sociaux, d'abord par un premier spectateur. «J'pas sur que les organisateurs de la parade ont compris le concept de diversité», a écrit Félix Brouillet, qui a capté la vidéo partagée près de 5000 fois en quelques heures, et avait été vue plus de 669 000 fois à 22h samedi. Certains internautes ont fait un lien entre ces images et l'esclavage, alors que d'autres ont déploré le manque de diversité au défilé.