Attentat à la mosquée de Québec: terrorisme ou intolérance?

(Québec) VÉRIFICATION FAITE / L'affirmation: «Il y a eu des discussions [dans la foulée de l'attentat du 29 janvier à la mosquée de Québec] sur la terminologie. Ce n'était pas du terrorisme. Il faudrait que je regarde dans le dictionnaire, mais pour moi, ça n'en est pas. C'était le fruit de l'intolérance. Ce n'est pas un terroriste ce gars-là, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale et qui s'est alimenté à l'intolérance ambiante et sur Internet. Ce n'est pas du terrorisme ça», s'est dit d'avis le maire de Québec, Régis Labeaume, cité mercredi dans le Journal de Québec .

Mais une partie des tireurs de masse donnent un sens politique à leur geste: un combat contre le féminisme dans le cas de Marc Lépine, l'auteur du massacre de la Polytechnique; la volonté de provoquer une «guerre des races» dans le cas de Dylann Roof, qui a abattu neuf personnes dans une église noire de Caroline du Sud en 2015; une révolte contre le gouvernement et l'autorité en général dans le cas de Justin Bourque, qui a tué trois policiers à Moncton en 2014, etc.

Il y a trois choses à considérer, ici: la santé mentale, la notion d'intolérance et le fait qu'Alexandre Bissonnette a agi seul. M. Labeaume ne mentionne pas explicitement ce dernier point, mais il revient souvent dans les débats sur ce qui est et ce qui n'est pas du terrorisme. On considère classiquement ce dernier, en effet, comme étant mené par des organisations politiques, comme le Hezbollah au Proche-Orient, le Front de libération du Québec, divers groupes d'extrême gauche en Europe dans les années 70, etc.

Et il y a bien sûr des cas qui tombent dans une zone grise. Henry Bain, par exemple, avait clairement des intentions politiques quand il s'est présenté armé au Métropolis pendant le discours de victoire de la cheffe péquiste Pauline Marois, en 2014 (il a tué une personne et en a blessé une autre). Mais le fait qu'il portait une robe de chambre (!) lors de l'attaque et qu'il a affirmé par la suite être un «soldat de Dieu» combattant les «séparatistes» soulève des questions sur la cause première de ses gestes - problème mental ou cause politique.

Où se situe Bissonnette dans ce continuum? Il est impossible de le dire tant que son procès n'aura pas eu lieu et, aux dernières nouvelles, l'enquête policière n'était pas encore terminée. Mais de ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, la tuerie du 29 janvier semble assez bien correspondre à toutes les définitions sérieuses qu'on a du terrorisme.

Verdict

Prématuré. Peut-être que le procès d'Alexandre Bissonnette nous réserve des surprises sur ses motivations, mais il faudra attendre qu'il s'ouvre pour le savoir. Pour l'heure, ce qui a filtré à propos de l'attentat laisse croire à un geste de violence de nature politique ou idéologique visant à intimider une communauté particulière - et ça, a priori, c'est du terrorisme.