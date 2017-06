Aux villes de décider si on peut jouer dans la rue

Les articles 499 et 500 du Code interdisent «d'entraver la circulation des véhicules routiers» et de «faire usage sur la chaussée de patins, de skis, d'une planche à roulettes ou d'un véhicule-jouet». À Québec, de surcroît, le règlement sur la paix et le bon ordre «interdit de pratiquer un jeu dans une rue».

Stoneham-et-Tewkesbury ouvre une brèche dans son règlement qui interdit de jouer dans les rues, pas même au hockey ou au basketball. Un projet pilote estival permettra de tester une nouvelle formule pour partager le bitume.

«Dans la plupart des règlements municipaux, il y a interdiction de jouer dans les rues [...], une interdiction totale», rappelle le maire Robert Miller. Les jeunes commettent donc une infraction lorsqu'ils investissent le pavé.

En plus, les petits contreviennent aussi au Code de la sécurité routière s'ils manient bâtons et ballons dans la rue. Mais pour ce volet provincial, Québec vient d'annoncer un assouplissement [voir autre texte].

Restait donc à modifier la réglementation locale. Ce qui est fait, à Stoneham du moins.

«On ne peut pas avoir des parcs partout et on ne peut pas empêcher les enfants de bouger», fait remarquer le maire Miller. Sa municipalité a donc décidé de s'inspirer d'autres projets similaires, dont celui de Beloeil, et de transformer une rue en aire de jeu. «Donc on a modifié nos règlements pour permettre ce projet pilote.»

Toutes les rues ne sont pas adaptées pour cet usage, prévient-il. La voie doit être résidentielle, avoir peu de circulation, être relativement droite pour offrir une bonne vue aux automobilistes, posséder un éclairage public...

Donc, si la rue répond aux critères établis et si une majorité de résidents est en faveur de la modification, la municipalité fournit l'affichage et des balises qui forcent les véhicules à ralentir. «Ça vient dire : "Faites attention sur cette rue-là, soyez davantage prudents parce qu'elle n'appartient pas juste aux automobilistes".»

«On n'installe pas de jeux», précise le maire. Il appartient aux jeunes d'animer l'asphalte. «Ils peuvent installer leurs buts de hockey Cosom [hockey-balle], paniers de basket, dessiner dans la rue, ils peuvent faire plein de choses.» Et les parents doivent toujours les surveiller.

«C'est un partage de la chaussée. On demande autant la collaboration des automobilistes que de ceux qui jouent dans la rue.»

Chemin du Balbuzard

Le projet pilote s'étirera durant toute la belle saison sur le chemin du Balbuzard. Le jeu libre est autorisé de 8h30 à 20h, jusqu'en octobre.

«On a informé l'ensemble des résidents de la rue, même si la zone de jeu ne couvre pas toute la rue. Et à la fin de l'été, on va faire un sondage auprès des gens.»

M. Miller s'attend à une réussite. Vers la fin de l'année, l'ensemble des résidents de la municipalité pourront soumettre une demande, si leur rue répond aux critères. «Si dans votre quartier ça vous tente d'avoir un endroit où les jeunes peuvent jouer dans la rue avec un peu plus de sécurité - parce qu'on fait de l'affichage et du balisage sur la rue aux deux extrémités -, vous allez faire vous-mêmes la démarche, vous allez rencontrer vos voisins, vous allez les voir, les faire signer la requête et vous allez nous soumettre votre projet.»

À Stoneham, c'est un groupe de citoyens qui a été mandaté pour concocter le projet pilote. Le Comité Ma Rue, Mon Quartier, Ma Sécurité a été épaulé par un conseiller municipal, la Sûreté du Québec et un employé de l'urbanisme. Baptiste Ricard-Châtelain