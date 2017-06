La Coalition Poids applaudit la fin de l'entente entre McDo et les JO

La Presse Canadienne

Montréal

La Coalition québécoise sur la problématique du poids se réjouit de la fin de l'entente commerciale entre les Jeux olympiques et la chaîne de restauration McDonald's, et dit espérer que la nouvelle, divulguée vendredi, créera un précédent. La directrice de la Coalition, Corinne Voyer, souhaite la cessation de toute association entre le monde du sport et la malbouffe.