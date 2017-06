Une pharmacie dans le jardin

(Québec) Un sirop de fougère pour traiter l'asthme, de la poudre de rhubarbe comme laxatif et du tabac afin de panser une blessure. À l'époque de la Nouvelle-France, la pharmacologie pouvait être surprenante, et certes, bien différente d'aujourd'hui.

À l'occasion du 400e anniversaire de l'arrivée de Louis Hébert et de Marie Rollet, l'Université Laval et le Monastère des Augustines ont uni leurs forces pour créer un jardin hors du commun afin de rendre hommage au métier d'apothicaire que pratiquait le premier colon européen à s'établir en Nouvelle-France, mais aussi de nombreuses religieuses ayant fondé l'Hôtel-Dieu.

Mais attention, les ancêtres de nos pharmaciens ne cultivaient pas nécessairement tous leurs plantes médicinales. Si certains apothicaires et apothicairesses jardinaient, comme c'était le cas de Louis Hébert et un peu plus tard des Augustines, d'autres se contentaient de tenir boutique dans les grands centres comme à Paris, explique le professeur à la retraite du département de phytologie de l'Université Laval, Alain Asselin.

L'inventaire des apothicaireries du Nouveau Monde au XVII et au XVIIIe siècle était donc constitué en partie de plantes que leurs propriétaires réussissaient à produire eux-mêmes, de ce qu'ils trouvaient localement ou échangeaient avec les Amérindiens et les autres communautés religieuses et de marchandises commandées à l'étranger, essentiellement en France.

Le «Carré de l'apothicairesse», qui a été aménagé dans la Cour carrée du Monastère des Augustines et inauguré cette semaine, présente une petite partie de ces remèdes utilisés par nos ancêtres. En tout, ce sont 22 plantes médicinales issues à la fois de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde qui ont été minutieusement choisies, semées et plantées par une petite équipe passionnée par l'histoire peu banale de nos premiers pharmaciens.

On vous présente quelques-unes d'entre elles.*