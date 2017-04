Légion royale canadienne: fin d'une ère de conflits

Le 14 février 2013, la filiale 265 Charles Forbes de la Légion royale canadienne était mise sous tutelle. Les dirigeants provinciaux jugeaient suspecte la vente d'un édifice sur la rue Paquet pour en acheter un autre, plus cher, sur le boulevard Valcartier. Ils avaient également réalisé que 10 % des fonds amassés pendant la campagne du coquelicot étaient systématiquement versés dans le compte courant de la filiale (voir autre texte).

Se considérant injustement accusés et victimes de diffamation, cinq administrateurs visés ont entamé des poursuites judiciaires contre la Légion royale canadienne, la direction provinciale et la filiale locale. Le procès a eu lieu en janvier. Après six jours d'audiences, une entente à l'amiable a été conclue. Comme c'est très souvent le cas, le contenu de l'entente n'a pas été révélé.

Toutefois, une lettre d'excuses a été publiée peu après par Norman Shelton, président de la direction du Québec de la légion. «À la lumière des faits portés à la connaissance des parties, il appert qu'aucune malversation ni manoeuvre dolosive quelconque n'a été commise par les membres du conseil 2012-2013», peut-on y lire. Et encore : «En cours de tutelle, il a été démontré qu'aucun des membres ci-dessus nommés n'avait commis d'acte illégal ou répréhensible.»

M. Shelton dit regretter «tous les troubles et inconvénients» subis par les membres et souhaiter que «l'esprit de camaraderie qui a toujours régné au sein de la filiale Forbes puisse se poursuivre».

Pas les bienvenus

Claude Racine, l'actuel président local qui a pris les rênes pendant la tutelle, affirme que cela ne sera pas si simple pour les cinq personnes impliquées. «Les membres ne sont pas intéressés de les revoir. Eux autres, ils veulent revenir pareil, mais ils ne se sentiront pas la bienvenue.»

En trame de fond, la question financière. «On a perdu beaucoup d'argent à cause de tout ce conflit-là», dit M. Racine. Il évoque principalement la baisse du membership - plus d'une centaine des quelque 300 membres ont déserté, mais auraient été remplacés depuis - et les frais de déménagement.

Entre le début du litige en 2013 et maintenant, les légionnaires ont eu quatre toits. Ils ont quitté la rue Paquet pour le boulevard Valcartier, mais la bâtisse a été vite revendue - à perte - car jugée trop petite, impossible à adapter et manquant de stationnement.

La filiale Forbes a ensuite loué des locaux à Lac-Saint-Charles et maintenant sur le boulevard Hamel. Selon M. Racine, elle n'a plus les moyens d'être propriétaire.

Richard Gagnon, président démis de ses fonctions lors de la mise sous tutelle et poursuivant dans l'affaire, demeure très sceptique face à la revente par ses successeurs de l'immeuble dégoté sur le boulevard Valcartier. «Ils ont perdu beaucoup d'argent», déplore-t-il lui aussi. La situation géographique lui apparaissait également plus propice au recrutement puisque c'était près de la base militaire et donc d'un bassin naturel de vétérans. Selon M. Gagnon, il y a un lien à faire avec le membership.

Son collègue Richard Morency, qui était vice-président, se dit quant à lui soulagé que cette chicane soit derrière lui. «On a gagné ce qu'on voulait avoir. On voulait des excuses. On voulait blanchir notre nom comme quoi on n'avait rien fait. C'est le minimum qu'on a pu avoir», a-t-il déclaré au Soleil.