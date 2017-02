Quête sans fin pour retrouver sa mère

Mme Fortin raconte qu'aujourd'hui, certaines personnes apprennent qu'elles ont été adoptées à la mort de leurs parents adoptifs. «J'ai des gens de 80 ans qui cherchent encore leurs parents, question de savoir d'où ils viennent», témoigne-t-elle. Plus le temps passe, plus ce sont des petits-enfants qui cherchent leurs grands-parents biologiques. «La quête de l'identité, c'est très fort», soutient Mme Fortin.

Caroline Fortin, présidente du mouvement Retrouvailles, explique que 300 000 Québécois ont été confiés à des crèches entre 1930 et 1970. Souvent nés de mères célibataires ou non mariées, il était coutume de cacher leur existence à la famille à l'époque.

«C'est la quête de ma vie. J'ai de la misère à m'imaginer qu'un jour, elle va mourir, et que moi je vais mourir, et j'aurai pas vu la personne qui m'a mise au monde. Pour moi, ça fait aucun sens.»

Ayant déjà travaillé comme préposée aux bénéficiaires et dans une maison de soins palliatifs, Lise Couture est consciente que même si elle la voyait, sa mère ne se souviendrait probablement pas d'avoir donné naissance à une fille, à l'âge de 19 ans. Mais elle rêve tout de même de la serrer dans ses bras et, peut-être, de voir un éclair passer dans ses yeux.

Mme Couture pense avoir retrouvé sa mère de 73 ans dans une résidence pour personnes âgées de Québec. Elle souffrirait de démence, ce qui l'empêche de donner son consentement pour que son identité soit révélée à sa fille. Le Curateur public, qui doit prendre soin de cette dame, ne peut rien faire non plus. «Je suis complètement bloquée», lance Mme Couture.

C'est un véritable cri du coeur que Mme Couture lance aux parlementaires québécois, afin qu'ils adoptent le plus rapidement possible le projet de loi 113. Cette loi permettrait à des milliers de Québécois adoptés de connaître - enfin - leurs racines.

Présenté à l'Assemblée nationale en octobre dernier, le projet de loi 113 aurait grosso modo pour effet de faire passer le droit à l'identité devant le droit à la confidentialité. «Il y aurait un renversement de la vapeur là-dessus», soutient Caroline Fortin, présidente du mouvement Retrouvailles, qui aide des enfants à retrouver leurs parents biologiques depuis plus de 30 ans.

Ainsi, à partir du jour où la loi entrerait en vigueur, les parents qui ont mis un enfant en adoption auraient 18 mois pour imposer leur veto et demander à ce que leur information personnelle reste secrète. Sinon, les enfants adoptés auraient automatiquement le droit de savoir qui les a mis au monde. Le projet de loi prévoit que même en cas de veto, certaines informations médicales pourraient être transmises à l'enfant adopté, afin qu'il puisse connaître ses antécédents familiaux.

«Il faudrait vraiment que ça marche»

La curatelle publique ou le tuteur d'un parent qui est devenu inapte pourraient aussi consentir à ce que l'enfant biologique obtienne des informations. La loi donnerait également le droit aux enfants adoptés d'obtenir le dossier de leurs parents biologiques un an après leur décès.

«Ce sont des choses pour lesquelles on milite depuis très longtemps et on espère que ça va aller vite, que ce sera adopté bientôt», soutient Mme Fortin. Selon elle, ce projet de loi n'est pas controversé et ne suscite pas de grands débats entre les partis. Elle espère donc une adoption avant la fin du printemps et, si possible, un moratoire moins long que celui de 18 mois proposé.

Deux projets de loi semblables sont morts au feuilleton, en 2012 et en 2014. «Là, il y a eu des consultations, le principe a été adopté et on est rendus à l'étude détaillée. On n'est jamais allés aussi loin, alors il faudrait vraiment que ça marche», lance Mme Fortin.

L'étude détaillée du projet de loi 113 n'a pas encore été inscrite au calendrier parlementaire. Isabelle Marier-Saint-Onge, l'attachée de presse de la ministre de la Justice Stéphanie Vallée, s'attend toutefois à ce que le travail se fasse au cours des prochains mois. «C'est notre désir de poursuivre le processus législatif cette session-ci.»