«Québec, je t'aime! Suis-je surpris? Non.»

Samir Ghrib amorce ainsi le plus récent témoignage du blogue Ma vie en Rouge et Or, publié vendredi. D'ordinaire réservé à l'histoire sportive des athlètes de l'Université Laval, ce lieu d'expression prend une teinte plus solennelle, le temps d'un texte. L'entraîneur-chef de l'équipe masculine de soccer de l'UL y fait évidemment référence à la fusillade meurtrière survenue dimanche au Centre culturel islamique de Québec.

Musulman non pratiquant, Ghrib a quitté la Tunisie pour s'installer dans la capitale en 1984. «Jamais, on ne m'a fait sentir que je venais d'ailleurs. Avant même d'obtenir mon statut d'immigrant et la nationalité canadienne, mes amis québécois avaient déjà fait de moi l'un des leurs, dès mon arrivée à Québec, en me renommant Samir... Tremblay», raconte Ghrib, aussi directeur technique de l'Association de soccer de Beauport.

Dans son texte, il ajoute sa voix à tous ceux prônant la tolérance, l'échange et l'ouverture.

Tout en ne cachant pas son inquiétude devant l'accumulation des discours haineux, particulièrement sur les médias sociaux, qui «permettent aux gens de vomir leur haine de l'autre sous des pseudonymes en toute impunité».

L'importance de l'éducation

Une piste de solution passe par l'éducation, ajoute aussi le coach, qui n'hésite pas à lancer une idée. «Nous parlons souvent de saines habitudes de vie et alimentaires. Mais je rêve d'un cours dans nos écoles primaires sur des saines habitudes de gestion émotionnelle, avec l'objectif d'apprendre à notre belle jeunesse comment nouer des rapports harmonieux et respectueux avec les autres, grâce à une communication non violente. Ça commence avant tout par une bonne connaissance de soi, pour mieux connaître l'autre», écrit-il, vantant ensuite les mérites du sport d'équipe, une belle façon d'apprendre à mieux vivre ensemble.

>> Pour lire ce témoignage en entier.