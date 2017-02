Attentat de Québec: le lobby des armes inquiet

«Je ne dispose pas d'information selon laquelle Ottawa ou la GRC souhaiterait reclassifier les armes après cet événement. Toutefois, nous avons des raisons de croire qu'ils pourraient le faire puisque de telles décisions ont été prises dans le passé lorsque des tragédies sont survenues», affirme le vice-président directeur de l'Association canadienne pour les armes à feu (ACAF), Blair Hagen.

Plusieurs mesures peuvent être mises en place pour restreindre davantage la possession et l'utilisation d'armes à feu. Parmi celles-ci, leur reclassification permet de déterminer, en fonction de nouveaux critères retenus, celles qui sont prohibées, à autorisation non restreinte ou à autorisation restreinte. Cette dernière catégorie prévoit une série de mesures rendant leur accès plus difficile, par exemple l'obligation pour une personne qui fait une demande de permis de suivre deux formations, d'être membre d'un club de tir, de subir un test d'aptitude et d'avoir des vérifications auprès de ses proches.

Depuis la tragédie qui a fait six morts et cinq blessés, les médias tentent d'en savoir plus sur l'arme du crime et à quelle catégorie celle-ci appartient. Une quête complètement inutile selon l'ACAF. «Je suis chaque fois fasciné lorsqu'une telle tragédie survient par le fait que les gens mettent l'accent sur le type d'arme utilisé. Comme si cela avait un lien. Je suis souvent forcé de leur demander : "Quel type de fusil aurais-tu préféré que l'on utilise?" Ça ne fait pas de différence!» s'exclame-t-il.

Blair Hagen fait valoir que lors de la tuerie de Dawson, l'arme était légale. «L'enregistrement des armes et les lois ont complètement échoué à prévenir ce type de drames», ajoute-t-il. Selon le représentant du lobby canadien, il est tout aussi inutile de se demander si la police de Québec a manqué à son devoir en permettant à un individu comme Alexandre Bissonnette de s'armer. «La police a travaillé en fonction des pouvoirs qui lui ont été conférés. Ce n'est pas un échec du système, c'est un échec de la philosophie derrière les lois visant à contrôler les armes à feu», martèle le vice-président directeur qui ne souhaite pas que certaines armes actuellement légales deviennent prohibées.

Dans la prochaine année

En campagne électorale, les libéraux de Justin Trudeau ont promis de poser des gestes pour resserrer le contrôle des armes. Questionné par l'opposition sur une possible reclassification des armes en décembre, le ministre de la Sécurité publique, Raph Goodale, a répondu que «la GRC n'entend pas apporter de changements à la classification des armes à feu déjà cataloguées dans le Tableau de référence des armes à feu», mais qu'elle procède à l'ajout de nouvelles armes qui n'ont pas encore été classées.