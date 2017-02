Québec se prépare à rendre hommage

Dans un communiqué envoyé jeudi soir aux médias, la Ville de Québec détaille le déroulement de la cérémonie organisé par le Centre culturel islamique de Québec. Les portes du centre des Congrès s'ouvriront à 11h et les familles des victimes seront sur place pour recevoir les condoléances. S'ensuivra, à 12h30, la prière habituelle du vendredi, exceptionnellement tenue au Centre des congrès. La prière funéraire musulmane traditionnelle (salat Aljanaza) de Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry et Azzeddine Soufiane, trois des six victimes, sera ensuite entamée, à 13h20, et devrait durer jusqu'à 14h.

Prière jeudi dans la métropole

Les trois autres défunts, Khaled Belkacemi, Aboudaker Thabti et Abdelkrim Hassan, ont reçu leur salat Aljanaza jeudi, à Montréal.

Officiellement, la Ville de Québec dit pouvoir accueillir un maximum de 5000 personnes dans le Centre des congrès. Les communications de l'établissement ont cependant confié au Soleil que dans la configuration choisie, entre 7000 et 7500 personnes pourraient théoriquement assister à la cérémonie.

Les premiers ministres Philippe Couillard et Justin Trudeau sont attendus, de même que le maire Régis Labeaume.

Au passage du Soleil, en après-midi, les ouvriers aménageaient la grande salle du Centre des congrès. Aussi, en retrait, plusieurs policiers en civil inspectaient les lieux; nous avons bien essayé de leur poser des questions... mais toute tentative était vaine.

«On n'a jamais eu d'événement de ce type-là. C'est la première fois que nous avons des "funérailles"», indique cependant la directrice des communications et de la mise en marché, Ann Cantin. «Mais pourquoi pas? Le Centre est prêt à accueillir des milliers de personnes. C'est notre façon de contribuer. Notre savoir-faire, c'est ça.»

En raison de l'imposante foule attendue, la ville de Québec invite la population à utiliser le transport en commun pour se rendre au Centre des Congrès, situé au 1000, boulevard René-Lévesque Ouest. Les Métrobus 800, 801 et 807 sont notamment conseillés.