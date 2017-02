Écrire des lettres pour propager la paix

(Québec) Née de l'élan de solidarité qui a suivi la tuerie de dimanche à la Grande Mosquée de Québec, l'initiative Lettre à toi invite les citoyens de Québec et d'ailleurs à écrire des messages d'amour et de paix à la communauté musulmane de la Capitale-Nationale sous forme de lettres manuscrites.

«Il y a beaucoup de personnes qui tenaient à être présentes à la vigile pour montrer leur solidarité et montrer qu'elles veulent lutter contre l'islamophobie et contre le racisme. On se demandait ce qu'on pourrait créer pour faire en sorte que l'élan de solidarité s'exprime pendant les semaines et les mois à venir. C'est là que nous est venue l'idée de Lettre à toi», explique la porte-parole de l'initiative, Annie Demers-Caron.

La page Facebook Lettre à toi, créée mercredi, était déjà suivie par plus de 1000 personnes, jeudi avant-midi. Le groupe de six derrière le projet est le même qui a organisé la vigile de lundi soir, à Québec. Ils se sont connus sur les réseaux sociaux dans les heures suivant la fusillade, ne sont pas musulmans. Certains entretiennent par contre des liens assez étroits depuis plusieurs années avec la communauté musulmane de Québec. «Personnellement, j'ai senti de faire quelque chose et de me mettre en mouvement pour ne pas m'écraser», explique Mme Demers-Caron.

«Le concept est assez simple. Des personnes de façon individuelle, mais aussi dans leur milieu de travail, dans des écoles, dans des organisations, écrivent des lettres manuscrites qui sont envoyées ensuite à un casier postal qu'on a loué. On insiste sur l'idée que ce soit manuscrit parce qu'on veut que ces lettres-là soient porteuses de beaucoup de chaleur humaine», poursuit-elle.

Avec ses cinq acolytes, elle triera les lettres pour s'assurer qu'elles véhiculent un message de paix et d'amour, avant de les remettre à la communauté musulmane de Québec. Professeur d'anthropologie au Cégep de Lévis-Lauzon, la porte-parole visite le CCIQ régulièrement avec des étudiants depuis sept ans. Elle a informé la direction du Centre de la création de Lettre à toi. «Ils sont ravis de l'initiative.»

Distribution large

La distribution des lettres ne se limitera pas au CCIQ, précise cependant la professeure. «On va s'assurer de les distribuer aux personnes qui fréquentent le Centre culturel islamique, mais aussi plus largement aux personnes qui fréquentent les autres mosquées de la région et même les personnes musulmanes non pratiquantes qui subissent aussi l'islamophobie.»

Moins de 24 heures aprèsla création de Lettre à toi, plusieurs personnes avaient déjà avisé les organisateurs que leur lettre était déjà dans la poste. D'autres ont envoyé des lettres par courriel. «On va les faire imprimer, on veut vraiment que ce soit sur un support.»

Au Cégep de Lévis-Lauzon, des collègues et des étudiants de Mme Demers-Caron organisent une séance d'écriture, vendredi. Le groupe derrière l'initiative espère d'ailleurs que Lettre à toi fasse son chemin dans les écoles primaires et secondaires. «Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être utilisé comme prétexte pour réfléchir à ce qui s'est passé. Pour rassurer aussi des jeunes qui peuvent vivre de l'anxiété par rapport à ce qui s'est passé. L'idée c'est d'engager une réflexion chez les gens de tous âges sur le racisme et l'islamophobie.

Les lettres reçues par Lettre à toi seront distribuées graduellement dans la communauté musulmane. Le comité derrière l'initiative compte la faire vivre jusqu'au début du mois d'avril.