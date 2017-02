Manifestation familiale pour un appel à l'unité

(Québec) Le Festival contre le racisme et le Regroupement d'éducation populaire en action communautaire (REPAC 03-12) lancent un appel à l'unité à la suite de l'attentat qui a secoué la capitale dimanche soir. Ils convient la population à une manifestation familiale devant l'Assemblée nationale le samedi 18 février.

«L'attentat horrible et tragique du 29 janvier 2017 doit servir de signal d'alarme pour notre société. Trop longtemps nous avons laissé grandir la peur de l'autre, le repli identitaire et les préjugés. Nous ne pouvons plus détourner le regard ou faire semblant de ne pas entendre. Nous savons désormais trop bien où cela peut nous mener», dit l'invitation publiée sur la Toile.

Au téléphone, l'organisateur du Festival contre le racisme de Québec (16 au 18 février), Nicolas Villamarin, explique que cette démonstration permettra à l'activité surtout musicale de s'exposer également sur la sphère politique. «Le Festival, oui c'est un événement culturel, mais en plus de ça il faut penser à d'autres moyens pour lui donner une portée.»

Bouffée d'air frais

«C'est important de poser un geste», ajoute le coordonnateur du REPAC, Vania Wright-Larin. Selon lui, le fond de l'air est parfois nauséabond et il fera bon y insuffler de l'air frais : «Notre message est contre le racisme et la montée de xénophobie.»

Il fait cependant valoir que le rassemblement se veut positif, familial, joyeux. «Espérons que nous serons les plus nombreux possible.»

Au fait, M. Wright-Larin ne craint pas les débordements. Il dit néanmoins qu'ils collaboreront avec les policiers pour cette activité.

Au Service de police de la Ville de Québec, on nous offre une réponse générique livrée lorsqu'un regroupement public est organisé : «L'effectif va être en nombre nécessaire», indique un porte-parole, Étienne Doyon. Il note que la récente tragédie sera prise en considération.

Le rendez-vous est donc fixé à 13h, le samedi 18 février, à la fontaine de Tourny plantée dans le rond-point devant l'Assemblée nationale.