Ouverture de la mosquée: «on ne voulait pas faire un show»

«On ne voulait pas que ce soit accessible aux médias. Ça ne devait être ouvert qu'aux fidèles», a-t-il confié au Soleil . «C'était une erreur», se désole-t-il, évoquant un manque de communication entre les dirigeants du CCIQ. «Le voyeurisme, c'est très mauvais. Je regrette. Il n'y a pas de glorification à faire avec cela», poursuit celui qui croit que les familles des victimes auront un nouveau choc en voyant ces images. «On sait que les gens sont morts. Ce n'est pas suffisant? On sait qu'il y a eu des blessés. Ce n'est pas suffisant? On sait qu'il y a des orphelins. Ce n'est pas suffisant?»

Cette ouverture en a surpris plus d'un, mais l'invitation a été aussi lancée sur la page Facebook de l'organisme, qui a également lui-même diffusé des images difficiles à regarder. Sur place mercredi matin, même le président du CCIQ, Mohamed Yangui, a justifié la décision. «Je suis certain que cela va avoir un impact positif [...] Des images comme celles-là, même celui qui n'a pas de coeur va avoir un coeur», a-t-il expliqué.

Mardi soir très tard et mercredi matin, les médias ont pu entrer à l'intérieur du centre pour recueillir non seulement des témoignages de membres de la communauté musulmane touchés par les événements, mais, également, prendre des images et des vidéos de la scène du crime.

M. Benabdallah et les autres dirigeants du CCIQ devaient se réunir en après-midi et discuter, entre autres, du déroulement des événements depuis 24 heures.

Cirque médiatique

Le Soleil et des dizaines d'autres représentants des médias du Québec mais également provenant des États-Unis ont ainsi pu circuler librement au travers des flaques de sang sur le tapis et des impacts de balles sur les murs. Des témoins de la fusillade et ceux qui se la sont fait raconter pouvaient ainsi expliquer aux membres de la presse le déroulement des événements en montrant du doigt les lieux précis où une victime a reçu une balle par exemple ou encore l'endroit où les rescapés ont pu se réfugier.

Vers 8h30, les journalistes étaient peu nombreux, et l'endroit était calme et commandait le respect. Mais au fil de la matinée, de nouvelles équipes s'ajoutaient à celles déjà présentes si bien que vers 11h, il y avait davantage de médias que de membres de la communauté présents. Et dans le brouhaha, certains d'entre eux qui n'avaient pas vu la salle vide se retrouvaient sans le vouloir à l'endroit où certains ont perdu la vie.

Et les quelques musulmans venus se recueillir se trouvaient immédiatement encerclés et bombardés de questions et de flashs des photographes. Même un livreur de fleurs n'a pu échapper aux questions et répondait tant bien que mal qu'il était simplement un messager. Néanmoins, micros et caméras ont aussi pu être témoins de gestes de solidarité de personnes non musulmanes qui ont tenu à se rendre à la mosquée de Sainte-Foy pour offrir leurs condoléances et parfois même signer un chèque pour venir en aide aux victimes.

Les portes ont été finalement fermées sur le coup de midi au grand soulagement de Boufeldja Benabdallah.