Une page Facebook contre l'islam radical fermera

(Québec) Après trois ans d'activité, la page Facebook intitulée Pas d'islam radical et de charia au Québec fermera ses portes bientôt dans la foulée de la tragédie de la Grande Mosquée de Québec.

«Cette page ferme. Je ne pourrai pas vivre en sachant qu'involontairement, j'aurai aidé ou contribué à radicaliser une personne et en lisant les commentaires, je suis un grand vecteur vers la haine», écrit Raymonde, créatrice et gestionnaire de cette page Facebook dont la mission était de défendre les valeurs québécoises et de dénoncer l'intégrisme religieux.

Chamboulée par les attentats qui ont coûté la vie à six personnes, la femme fait son mea-culpa dans ce message où elle affirme qu'elle ne se pardonnera jamais d'avoir directement ou indirectement contribué à la mort d'un ou plusieurs êtres humains.

«L'élément déclencheur est bien sûr les événements de dimanche et c'est certainement un bien à quelque part pour notre humanité. Ces gens ne seront pas morts en vain», écrit-elle.

«Je serai toujours un grand défenseur de nos valeurs, je serai très active et aurai l'oeil très présent sur ce qui se passe ou se passera qui pourrait déstabiliser notre démocratie», poursuit celle qui se décrit comme «une Québécoise patriote, fervente indépendantiste, mais avant tout très humaine».

«Nous ne ferons JAMAIS notre Québec en ne tendant pas la main à ceux qui nous craignent et que l'on craint. Il est plus sain pour nous tous de construire des ponts que des barrières. La haine est épuisante et nourrit la haine. Nous avons un grand travail collectif à faire, une grande réflexion. Défendons nos valeurs, mais je ne participerai pas à la radicalisation», enchaîne-t-elle.

Elle ajoute que beaucoup de lecteurs n'ont pas le jugement pour faire la part des choses et qu'elle également. «Non, je ne me suis pas convertie, j'ai choisi l'amour. Bonne chance à tous. Nous avons eu 3 ans de bons échanges. Jamais je n'oublierai ce passage de ma vie. Je vous passe le flambeau.»

Si l'annonce a suscité quelques commentaires d'approbation mercredi, la plupart des usagers se disaient déçus de la décision de la créatrice de la page. «Si tout le monde pensait comme toi, on fermerait tous boutique pis personne ne se tiendrait au courant des choses qui se passent et l'islam va avoir l'impression que tous les non-fidèles ont baissé les bras et qu'on leur laisse le champ libre», écrit Evans Boily.

«Très mauvaise décision! Avec ceci, vous leur donnez raison et, une fois de plus, ils auront gagné à vous faire taire sur ce qui est de dénoncer l'intolérable de leurs pratiques barbares qui n'ont pas lieu d'être en Occident!» ajoute Francis Bougie-Lefebvre.

Djamila Harchaoui a pour sa part salué le choix de la créatrice de la page. «Je suis musulmane et j'admire votre attitude et votre examen de conscience. Contrairement à vous, certains islamophobes continuent de réagir comme des alcooliques. Ils sont toujours dans une espèce de déni et de fuite en avant. Ils sont intoxiqués par la haine», a-t-elle commenté.

Serge Demers abondait dans le même sens. «Sage réflexion. Nous avons droit à nos opinions, mais s'ils provoquent ou incitent certains à réagir de manière inappropriée, je crois que ta décision est sage et très sensée.»