Les musulmans émus par l'élan de solidarité

(Québec) La blessure était encore vive mardi, moins de 48 heures après la tuerie qui a fait six morts à la Grande Mosquée de Québec, mais les membres de la communauté musulmane de la capitale étaient tout de même touchés par l'élan de solidarité démontré par leurs concitoyens lors de la vigile de lundi soir.

«J'y étais avec ma colocataire québécoise et c'était super émouvant. Elle m'avait demandé de l'aider à faire une pancarte sur laquelle il y avait écrit : "Que la paix soit avec vous. Solidarité et amour" en arabe. Une fois là-bas, ceux qui parlaient arabe ont apprécié et la félicitaient», explique Bilem Ibrahim, un employé de l'Épicerie Quatre-Bourgeois qui dessert la clientèle musulmane de Sainte-Foy.

«Même si c'est choquant, ce qui s'est passé, cette solidarité reçue des Québécois fait chaud au coeur. J'ai particulièrement aimé quand M. Trudeau a dit : "Vous êtes ici chez vous"», poursuit Bilem. Il avoue que sa journée de travail de mardi a été un peu particulière alors que plusieurs membres des familles des victimes se sont rendus à l'épicerie ou au Resto express Halal situé dans les mêmes locaux.

«D'habitude, le mardi, c'est plus calme, mais il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui. Ça faisait quelque chose de les voir, dont le fils de l'ancien propriétaire. Beaucoup de Québécois sont venus aussi et je l'ai traduit comme un signe de solidarité», poursuit celui qui a aussi vécu en France à l'époque des attentats de Paris.

«Ce sont tous des actes super choquants qui sont difficiles à accepter. Pour moi, l'État islamique, ce ne sont pas des vrais musulmans», précise-t-il.

Pendant ce temps, une table plus loin, Hamza Azzouzi, un Marocain qui habite Québec depuis deux ans, essayait un peu d'oublier. «Ça a surpris tout le monde, on ne peut l'accepter. J'ai toujours vu Québec comme un endroit où chaque religion pouvait être pratiquée sans problème. Un geste comme ça, en plus de causer énormément de chagrin, nous amène à nous questionner sur cette acceptation», raconte-t-il.

Hamza avoue avoir discuté avec plusieurs Maghrébins, mais aussi plusieurs Québécois. «Partout, c'est l'incompréhension, la surprise. Et ça me frappe aussi de savoir que le tireur serait comme moi un étudiant de l'Université Laval. L'avez-vous regardé? On ne l'aurait jamais deviné, il a l'air tellement innocent!»

Signes avant-coureurs

Sanin Carin, un Bosniaque établi à Québec depuis 21 ans, a aussi déclaré que la tragédie ne le ferait pas moins aimer la capitale. «J'ai passé mon adolescence ici et j'adore encore Québec. J'espère seulement que les gens vont apprendre de ça, que ça donnera des leçons aux jeunes.» Sanin avoue cependant qu'il avait perçu des signes qu'une telle tragédie pouvait se produire au Québec. «Il y a quelques mois, on avait entendu parler de cette mosquée vandalisée à cinq ou six reprises, de cet homme sikh qui avait été attaqué...»

Karim Saïa, chauffeur de taxi dont les enfants sont nés à Québec, a de son côté dit avoir reçu des témoignages de solidarité toute la journée. «Dans notre communauté, tout le monde se connaît, mais même ceux qui ne nous connaissent pas nous transmettaient leurs bons sentiments. Tout le monde est touché», conclut-il.