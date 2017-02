Église bondée en hommage aux victimes

La veille, des milliers de personnes s'étaient réunies dans le même secteur pour rendre hommage aux victimes de la fusillade meurtrière de dimanche. Bougies et fleurs à la main, elles avaient, là aussi, souhaité envoyer un message de paix, de fraternité et d'ouverture à la religion musulmane.

«Cette église, ce soir, est bondée. À l'invitation de la communauté catholique de Québec, nous venons prier pour nos frères et soeurs de la communauté musulmane et toutes les personnes qui ont été affectées par ce drame», a poursuivi Mgr Lacroix.

Deux registres sont à la disposition des citoyens pour rendre hommage aux victimes du carnage à la mosquée de Sainte-Foy et apporter du réconfort à la communauté musulmane. Il y a celui du ministère des Relations internationales du Québec et celui de la Ville de Québec, qui publie les commentaires sur le Web. En voici quelques-uns.

«Nos sympathies les plus profondes aux personnes touchées par cet acte insensé qui nous a tous laissés meurtris dans notre âme et dans notre confiance. Il ne reste que l'amour et le respect à vivre au quotidien et à partager avec chaque être que nous croisons. Avec toute notre compassion.»

- Louise D.

«Aujourd'hui nous avons été éprouvés. Mes pensées vont aux dix-sept orphelins, aux six veuves et aux blessés. Toute ma sympathie et mes prières vous accompagnent. Je souhaite, également, dire «merci» à mes concitoyens. Merci d'avoir été ce baume à nos coeurs outragés. Plus que jamais, je suis fier et serein de vivre parmi vous.»

- Nacer O.

«Soyez assurés que je partage votre douleur. Vous êtes des nôtres et ensemble, nous bâtissons ce pays et l'avenir de nos enfants. Unissons-nous pour que la paix règne dans nos vies. Que l'amour triomphe.»

- Anne-France M.

Propos reproduits par Annie Morin