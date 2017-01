Accolade du pape pour tous les Québécois

«J'ai été reçu par le Saint-Père tôt ce matin, après la messe, et le pape François nous assure de sa prière et de sa proximité en ces moments douloureux. En me donnant l'accolade j'ai senti qu'il serrait sur son coeur toute la population de Québec», a témoigné le cardinal Lacroix dans un communiqué de presse diffusé en après-midi lundi.

Jasmin Lemieux-Lefebvre, directeur des communications de l'Église catholique de Québec, a mentionné que les deux hommes participaient à la même messe à la Maison Sainte-Marthe, à Rome. Ils ont pris quelques minutes pour parler des évènements tout de suite après, puis se sont fait l'accolade sous l'oeil du photographe de L'Osservatore Romano.

«Le peuple québécois a toujours été reconnu comme un peuple qui veut vivre dans la paix et le respect. Nous répondrons à ces actes haineux par notre solidarité et nous nous engageons à continuer de bâtir une société où la paix sociale et le respect de toutes les cultures guident notre vie quotidienne», a commenté Mgr Lacroix, qui a pris l'avion lundi matin pour revenir au Québec.

Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a également transmis cette déclaration à l'archevêque de Québec.

«Le Saint-Père condamne fermement à nouveau la violence qui engendre tant de souffrances, et implorant de Dieu le don du respect mutuel et de la paix, il invoque sur les familles éprouvées et sur les personnes touchées par ce drame ainsi que sur tous les Québécois le bienfait des bénédictions divines», a répercuté Radio Vatican.

L'Église catholique de Québec invite par ailleurs les Québécois à participer à une messe qui sera célébrée à la nouvelle église Notre-Dame-de-Foy mardi, à 19 h.