L'imam de Lévis avait eu un avant-goût de l'intolérance

Annie Mathieu

(Québec) Ce printemps, l'imam de la nouvelle mosquée de Lévis et propriétaire d'une épicerie à Vanier, Karim Elabed, a été la cible d'individus qui l'accusaient d'avoir des liens avec une organisation terroriste. Une expérience qui l'a profondément troublé et avec les événements de dimanche, il se demande désormais s'il est bel et bien à Québec.