L'auteur de l'attentat, «ça aurait pu être moi»

«Que ce soit arrivé ne me surprend pas du tout. En fait, ce qui me surprend, c'est que ce ne soit pas arrivé avant. Ça aurait pu être moi, en 2009... J'avais un détonateur, un fusil à clous, il ne me manquait que des explosifs...», a déclaré M. Fiset au Soleil.

Celui qui avait fondé à l'époque la Fédération des Québécois de souche s'est repenti depuis quelques années et travaille maintenant étroitement avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence.

«De ce que je vois, [Alexandre Bissonnette] n'a pas l'air d'être un gars de la gang affiliée aux groupes d'extrême droite de Québec. Il a peut-être des amis dans l'extrême droite cependant. Il est vraisemblablement quelqu'un qui, comme moi, s'est radicalisé sur Internet», poursuit-il, au courant des commentaires faits par le jeune homme sur Facebook concernant l'immigration et le Front national.

«Il n'a pas le profil type d'un skin, il a plus celui d'un nerd troll ou même d'un membre de l'alt-right ou droite alternative. S'il y a de quoi, il me ressemble à moi, car je n'étais pas un gars qui était actif physiquement dans la rue. J'étais plus dans l'aspect intellectuel. C'est à cause des skins que j'ai découvert la place où me radicaliser et c'est sur Internet que ça s'est passé», raconte-t-il en faisant référence au forum suprémaciste blanc Stormfront.

Lorsqu'il a fait sa sortie publique en novembre lors du forum de l'UNESCO sur la radicalisation, Maxime Fiset indique que plusieurs n'ont pas cru ses affirmations concernant le fait que les mouvements d'extrême droite soient présents et bien organisés au Québec. «Le monde se met la tête dans le sable», poursuit-il.

Il ajoute que le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence s'intéresse cependant à l'extrême droite et devrait éventuellement produire un rapport sur la question. «Je travaille beaucoup là-dessus et je crois que les événements nous ont pris de court. Le problème est aussi que, quand on sort dans les médias en disant que la radicalisation n'est pas juste une affaire de musulmans, on se fait parfois dire qu'on invente des problèmes.»

Pourtant, selon M. Fiset, la mouvance d'extrême droite serait l'une de celles qui font le plus de victimes au Canada. «Ces groupes font beaucoup de terrorisme à basse intensité où chaque action empire le climat social. Ils s'en prennent aux musulmans dans leurs quartiers, ils mènent des "patrouilles" et posent d'autres gestes haineux. C'est une instrumentalisation politique de la peur.»