Un nouveau festival pour contrer le racisme

«Il est important d'avoir un Festival contre le racisme ici à Québec à une époque où on ressent une montée de la droite et de l'extrême droite, surtout un repli identitaire», explique le rappeur Webster dans une vidéo promotionnelle diffusée sur le Web.

Au téléphone, il ajoute : «C'est parce que, ces dernières années, on voit vraiment une montée, une recrudescence du racisme.» À la radio, dans le fond de l'air anti-islam, sur les médias sociaux, on découvre des commentaires sur les «bons» immigrants et les «mauvais», des appels «rentrez chez vous». Et il y a ces groupes intolérants qui s'affichent sans gêne.

L'objectif de l'événement? «Pouvoir démontrer que l'humanité est belle dans sa diversité, qu'elle est belle dans ce qu'elle a d'humain, en fait, que c'est toute cette diversité-là qui fait l'humanité. Et que les gens doivent arrêter de se replier sur eux et comprendre qu'on doit avancer tous ensemble.»

Dans la vidéo, on le voit devant l'oeuvre d'art de rue Somos pasajeros *nous sommes des passagers [résident - visiteur - étranger - migrant]. Webster poursuit : «Comme ça dit derrière, nous sommes tous passagers sur cette planète-ci, donc avançons ensemble.»