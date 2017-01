Violence sexuelle: un fléau sur les campus

Selon elle, ce rapport permet aux universités québécoises d'avoir un portrait plus juste de la situation. «Étant donné qu'on sait que la majorité des agressions sexuelles ne sont pas dénoncées, on savait que ce qu'on avait comme statistiques ici n'était pas le reflet de la réalité», explique-t-elle.

«Toutes les études canadiennes et américaines vont dans le même sens. C'est souvent un étudiant sur trois ou sur quatre qui vit ce type de choses, que ce soit au Québec ou ailleurs», déplore Josée Laprade, directrice du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement (CPIMH) de l'Université Laval. Elle réagissait au dévoilement lundi après-midi à Montréal de la toute première Enquête sexualité, sécurité et interactions en milieu universitaire (ESSIMU).

L'Université Laval a été au coeur de la levée de boucliers contre les agressions sexuelles l'automne dernier. Après une vague d'intrusions à caractère sexuel dans les chambres des résidences de l'université, une grande manifestation d'appui aux victimes a été organisée sur le campus.

Depuis, les étudiants ont été plus nombreux à se tourner vers le CPIMH pour demander de l'aide. Mme Laprade évalue que le centre a connu une hausse d'achalandage d'environ 30 % depuis les événements d'octobre dernier.

La ministre Hélène David a alors promis une politique pour contrer le harcèlement sexuel dans les universités et les collèges. Politique sur laquelle son équipe travaille en ce moment. «C'est très sérieux les gestes qu'on s'apprête à poser», a-t-elle indiqué lundi.

Mme David s'est aussi dit en accord avec la majorité des recommandations du rapport. «C'est exactement les piliers sur lesquels on veut travailler.» Elle dit vouloir s'inspirer des meilleures pratiques en matière de prévention et les étendre à tout le réseau des études supérieures.

Les chercheuses qui ont travaillé sur l'étude depuis 2014 recommandent entre autres la création d'un environnement physique sécuritaire pour la communauté universitaire, la mise en oeuvre de campagnes permanentes de sensibilisation en matière de violence sexuelle adaptées aux différents groupes de la communauté universitaire, la création d'une ressource spécialisée en matière de violence sexuelle accessible à l'ensemble de la communauté universitaire et le financement de projets de recherche dans le domaine des violences sexuelles.

Partant d'une définition large de la violence sexuelle, la recherche a porté sur différents types de manifestation, tels que l'agression sexuelle, l'exhibitionnisme, le voyeurisme, le harcèlement sexuel, le cyberharcèlement, l'attouchement non désiré, la menace de viol, le chantage sexuel et diverses formes de comportements sexuels non désirés ou non consensuels.

Plus de 9200 personnes, dont 70 % d'étudiants, ont participé à cette recherche indépendante.

Avec La Presse canadienne