Attentat au Burkina Faso: honorer la mémoire des victimes, un an plus tard

L'église du Très-Saint-Sacrement de Québec était bondée, dimanche soir, à l'occasion d'une messe en commémoration à la mémoire d'Yves, Maude et Charles-Élie Carrier, ainsi que celle de Gladys Chamberland, Louis Chabot et Suzanne Bernier, ces six Québécois qui ont perdu la vie dans une attaque terroriste à Ouagadougou, au Burkina Faso, en janvier 2016.

Le Soleil, Pascal Ratthé