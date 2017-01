Avocats et notaires de l'État en grève reprennent le piquetage

Les grévistes ont repris mercredi leur piquetage dans les régions de Québec et Montréal.

L'organisation qui représente ces juristes, LANEQ, réclame la reprise des négociations avec le gouvernement.

Selon son président, Me Jean Denis, les avocats et notaires de l'État sont déterminés et continuent d'exiger au moins ce qu'ont obtenu leurs collègues procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

Me Denis a précisé que des discussions informelles avaient eu lieu durant la pause des Fêtes avec les autorités du Conseil du trésor, mais que la reprise formelle des négociations se faisait toujours attendre.

Les avocats et notaires de la fonction publique québécoise et de l'Agence du revenu du Québec sont en grève générale illimitée depuis le 24 octobre.

Leurs demandes portent principalement sur la réforme de leur mode de négociation.