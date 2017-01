La parole libératrice

André Beaulieu est directeur général d'AutonHommie, un organisme de Limoilou qui vient en aide à quelque 550 hommes annuellement. Des hommes qui vivent une rupture conjugale, des hommes tout croches, enfermés dans le silence, il en a vu passer en 22 ans de carrière. Une fois que l'homme a relevé le défi de franchir le seuil de la porte, le vrai travail peut commencer, explique-t-il au Soleil. Trois fois sur quatre, il entame une démarche thérapeutique.

«Je donne au gars le défi de venir à une rencontre de groupe, une seule. Je lui dis : ça ne t'engage à rien, tu peux y aller et ne pas dire un mot. Tout ce que je te demande, c'est d'y aller, et le lendemain, tu me rappelles pour me dire comment ç'a été. Si t'as pas envie de continuer, on va t'offrir un suivi individuel. Trois fois sur quatre, il reste.»

À en juger par la rencontre de groupe à laquelle a assisté Le Soleil, avant les Fêtes, les participants de ces groupes d'échanges en retirent des avantages indéniables. «C'est un cadeau qu'on se fait en venant ici», lance Yves, âgé d'une quarantaine d'années. «Le mardi, c'est mon soir», ajoute Richard. «Quand je suis ici, il n'y a plus rien qui existe, ça permet de relâcher beaucoup de stress», renchérit Philippe.

La gestion des émotions

Dans une grande salle, Yves, Richard, Philippe et une dizaine d'hommes sont assis en demi-cercle, café ou boisson gazeuse à la main, pour parler ce soir-là du thème de la gestion des émotions. À l'avant, Guillaume et Claude, deux intervenants en travail social, dirigent les discussions, validant les témoignages de l'un, amenant un autre, plus en retrait, à prendre la parole. Guillaume résume sur le tableau le coeur de chaque intervention.

Le plus jeune des participants a environ 35 ans, le plus vieux, fin soixantaine. Aucun indice ou si peu sur ce qu'ils font dans la vie. L'un travaille dans la vente d'autos, l'autre est en maison de transition. Certains ont des enfants, d'autres sont célibataires. Tous ont comme point commun d'être débarqués ici pour apprendre à composer avec leurs démons intérieurs.

Le climat est bon enfant, l'écoute empreinte de respect. Certains prennent le plancher, d'autres un peu moins. «Au début, lorsque le groupe s'est formé, la profondeur était moins présente, mais ç'a beaucoup changé», explique Claude, l'un des intervenants.

Gérald, la soixantaine, explique avec humour son état lorsqu'il est arrivé chez Autonhommie. «J'étais comme Monsieur Patate, tout en morceaux.» Plus tard, il ajoutera : «Je suis comme un volcan. La colère, c'est la lave qui sort, je me brûle, je me fais mal, à moi et aux autres. Je souffre de la maladie de la raison. Quand je n'ai pas raison, ça me met en colère.»

Pierre, à peu près du même âge, célibataire, en connaît aussi un bout sur la colère qui gronde en lui. «C'est comme un feu et j'ajoute des bûches. Dans ma vie, j'ai l'impression, il faut que je sois en colère pour obtenir quelque chose. C'était comme ça quand j'étais petit. Aujourd'hui, c'est collé solide dans le fond de la poêle.»

Adam, fin trentaine, écoute religieusement les échanges. Il trahit sa nervosité en bougeant continuellement une jambe. Il se décrit comme un «impulsif», habitué à «péter les plombs». Lui aussi a peine à composer avec sa colère. «Ç'a drainé toute ma vie.»

Influence colossale

«Le groupe a une influence colossale auprès des hommes, explique André Beaulieu. Ça permet de briser leur isolement et de mettre en perspective leurs problèmes. Même l'homme qui ne dit rien pendant deux heures et demie, il fait des pas en avant. La plupart vont finir par parler parce que c'est plus fort qu'eux, les émotions montent.»

Les participants d'AutonHommie quittent l'organisme après une douzaine de rencontres, explique le sociologue et intervenant Jacques Roy. «Parfois, c'est plus long. Quand on prend la décision commune d'arrêter, c'est parce qu'on sent qu'il y a eu des apprentissages.»