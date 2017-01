La détresse silencieuse des hommes

(Québec) Douze ans après le rapport Rondeau, qui brossait un portrait de la santé des hommes et des lacunes dans les services leur venant en aide, le gouvernement québécois prépare pour le printemps un plan d'action sur la santé et le bien-être au masculin. Comment se porte aujourd'hui le moral de l 'homo quebecus ? Pour le savoir, Le Soleil est allé à la rencontre de quelques spécialistes et s'est glissé dans des groupes d'entraide où les hommes osent parler en toute franchise de leurs problèmes. La suite à lire mercredi.

«Des données et des recherches sur la santé des hommes, ça fait 40 ans qu'on en a, déplore M. Beaulieu. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Que les troubles de comportement sont plus fréquents chez les garçons, qu'ils consomment plus de Ritalin, que le décrochage scolaire, c'est l'affaire de 60 % des gars, que 80 % des troubles de dépendance, c'est l'affaire des hommes, qu'ils se suicident davantage... Qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris? Pourquoi on ne fait toujours rien? Me semble que lorsque tu as besoin d'aide, tu devrais en avoir, que tu sois une fille ou un gars.»

Derrière la décision de venir consulter, on retrouve le plus souvent une conjointe qui n'en peut plus de son comportement : ou il se prend en main, ou elle le quitte.

«Quatre-vingt-douze pour cent, c'est énorme, ces chiffres-là n'existent pas chez les femmes; on est dans deux galaxies différentes, lance M. Roy, en entrevue au Soleil . Le contrôle, c'est antinomique avec les hommes. Dès qu'ils se sentent contrôlés, ça ne marche pas. Une femme qui se fait aider n'est pas menacée dans son identité. L'homme qui se fait aider y voit une menace potentielle. La valeur masculine la plus forte, c'est l'autonomie. L'idéal d'un homme, c'est d'être autarcique. J'ai un problème, je m'organise tout seul.»

Que les hommes ne se bousculent pas aux portes pour un sujet aussi sensible les concernant n'étonne pas Jacques Roy, professeur associé à l'Université du Québec à Rimouski et intervenant social au groupe Autonhommie. Il a appris à connaître «la bête», comme il le dit si bien, et sa façon bien particulière de se mettre la tête dans le sable lorsque souffle la tempête entre ses deux oreilles.

«On est frileux à s'associer à un groupe d'aide pour hommes parce qu'il y a des préjugés, avoue-t-il. Promenez-vous dans le coin et demandez aux gens qui on est. On va vous répondre : "un groupe de batteurs de femmes, d'abuseurs d'enfants, de pédophiles", la liste est longue.»

Après plus de trois décennies d'existence de l'organisme, le directeur général d'Autonhommie, André Beaulieu, déplore que celui-ci éprouve autant de mal à obtenir du financement. Sur un budget de 436 000 $, la moitié provient du ministère de la Santé et des Services sociaux; à lui et à son conseil d'administration de se débrouiller pour trouver le reste. Une contribution minimale est demandée aux hommes qui fréquentent les groupes et les services individuels.

«Bien souvent, poursuit-il, la cause attire moins la sympathie du public parce que la tendance naturelle des hommes est de ne rien demander, de se débrouiller tout seul dans un coin. Il n'y a pas de marche organisée dans les rues pour eux. C'est plus facile de les ignorer.»

«Depuis douze ans, on n'a pas arrêté de dire que ça prend un plan d'action global. Heureusement, il s'est fait de bonnes choses, ce n'est pas le vide», soutient Gilles Rondeau, professeur à l'École de travail social de l'Université de Montréal et chef de file d'un groupe de travail sur la santé masculine qui a remis son rapport à Philippe Couillard, en 2004, alors ministre de la Santé.

Rive-Sud: hausses importantes des demandes d'aide

«Ça témoigne d'un gros changement de mentalité. On sent que le message commence à passer», explique Guy Dubé, directeur de cet organisme qui possède neuf bureaux sur la Rive-Sud, de Lévis à Saint-Georges de Beauce, en passant par Montmagny et Thetford Mines. Au total, une douzaine d'intervenants sont à pied d'oeuvre pour répondre aux besoins.

Chaudière-Appalaches. Le groupe Partage au masculin s'attend à ouvrir quelque 180 dossiers de plus par rapport à l'an dernier, pour un total de plus de 800 demandes dans les fichiers.

Les hommes en détresse sont de plus en plus nombreux à réclamer de l'aide sur le territoire de

Un modeste appartement du quartier Duberger, un lundi soir avant les Fêtes. Près du seuil de la porte, dans le couloir, les bottes s'accumulent. Une dizaine d'hommes sont réunis au salon. La lumière est tamisée. Sur la table, un pichet et des verres d'eau. À l'extérieur, des lumières de Noël égaient le balcon. Comme ils le font à intervalles réguliers, ces hommes sont rassemblés pour partager leur vécu, douloureux, avec des compagnons d'un soir.

Loin d'être un club social, ce groupe de parole et d'écoute au masculin fait partie du Réseau hommes Québec, fondé en 1992 par le psychanalyste Guy Corneau. À la différence d'Autonhommie, qui aide les hommes en crise, le regroupement est réservé à ceux qui veulent poursuivre un cheminement personnel. On vient échanger sur différents thèmes : le rôle de père, de fils ou de conjoint, le courage, la maladie, l'amitié, le travail, la colère, la sexualité, l'estime de soi...

D'entrée de jeu, le «parrain» du groupe, Vincent, rappelle les règles aux quatre nouveaux venus. La plupart en sont à leur deuxième ou troisième rencontre. Les autres sont des habitués, des «vieux de la vieille».

«Fermez vos cellulaires. Ce qui se dit dans le groupe reste dans le groupe. Je parle au "je". Écoutez les autres avec intérêt, avec respect et sans jugement. Ne donnez pas de conseils, c'est le "senti" qui est important.»

Vincent se lève pour mettre un CD, Heroes de Peter Gabriel. We can be heroes, just for one day / We can be us just for one day.

Les hommes, âgés de 34 à 71 ans, ont les yeux fermés, les mains jointes ou déposées sur les cuisses. L'appartement respire le recueillement. Le chat de la maison en profite pour venir faire son tour parmi les visiteurs.

Puis, à tour de rôle, chaque participant est invité à ouvrir son sac. Aucun ordre n'est établi, chacun plonge comme il le sent. Celui qui le fait est invité à prendre «le bâton de parole», qui trône sur la table.

Savoir qui je suis

Pendant plus de deux heures, tous les hommes se mettront à nu à tour de rôle, confessant un mal intérieur qu'ils ne peuvent plus endurer, une solitude qui leur pèse de plus en plus, une incapacité à communiquer avec leur entourage, une envie irrépressible de partager leurs émotions.

Michel, 71 ans, un ancien fonctionnaire, brise la glace. Séparé depuis cinq ans, élevé par une mère seule, un père absent, il avoue avoir été «beaucoup en fusion» avec son ex-conjointe, au sein d'une relation qui ne lui convenait plus. «Là, je me retrouve seul pour m'apercevoir que je ne me connais pas. J'apprends à m'écouter, à me connaître.»

Le sportif du groupe, Jean, 56 ans, en est à sa deuxième visite au Réseau hommes Québec. D'une voix déterminée, il avoue être à la recherche «d'un groupe de gars capables de parler de ce qu'ils vivent sans partir à courir à la première émotion». Ses compagnons lors de ses multiples activités sportives, de moins en moins nombreuses en raison d'une vilaine blessure, ne le comblent pas dans sa «quête de vérité».

«J'ai vécu mes souffrances dans un silence maladif, c'est pas vrai que je vais continuer à vivre ça en secret», confie-t-il. Plus loin, lors d'une seconde intervention, il ajoute avoir fait une croix sur sa famille, dont son frère jumeau. «Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Émotivement, entre nous, c'est le vide total et je ne veux pas ajouter du vide au vide. Le vide me tue. Ça me met en furie.»

Clément a passé une trentaine d'années dans le monde des assurances, «un travail très solitaire», à s'occuper de «la crisse de paperasse». Il avoue souffrir d'un manque de confiance en lui, d'une incapacité à s'affirmer face à ses frères. «Je passe pour un bizarre quand je donne mon opinion. Ça ne les intéresse pas, on me dit de me fermer la gueule.»

Les confessions se succèdent. On sent l'émotion et la douleur derrière chaque mot. Quelques larmes sont réprimées. Les maux de l'un font écho à ceux de l'autre.

Après plus de deux heures de témoignages, la rencontre tire à sa fin. Les hommes se regroupent en rond, épaule par-dessus épaule, pour un moment de silence. Poignées de mains et accolades précèdent le départ. La plupart disent avoir hâte à la prochaine réunion.

«Ici, on peut être soi-même. Il n'y a pas de jugement; même si on pleure, ce n'est pas souffrant», conclut Clément.