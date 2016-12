Raspoutine: ni Dieu ni vedette rock

(Québec) Il y a 100 ans, Raspoutine était assassiné à Saint-Pétersbourg, en Russie. Depuis, sa vie mouvementée n'a jamais cessé d'inspirer des films, des livres, des bandes dessinées et des chansons plus ou moins réalistes. Selon le cas, Raspoutine est décrit comme un saint, un sorcier, un pervers ou même une vedette rock avant l'heure. Voici son improbable histoire...

Le tsar et sa femme raffolent de sciences occultes, eux aussi. En 1905, alors que la révolte gronde à travers la Russie, le tsar organise une séance de spiritisme au cours de laquelle on invoque l'esprit de son défunt père, le tsar Alexandre III. Aussitôt convoqué, le papa ordonne à son fiston de tenir tête aux révolutionnaires. «À n'importe quel prix.»

Il faudra des années avant que la réputation de Raspoutine n'atteigne Saint-Pétersbourg. Rien de plus normal. La Russie des années 1900 regorge de magiciens et de guérisseurs en tous genres. Dans son livre Rasputin , l'historien Douglas Smith cite un médium polonais qui fait courir les foules en invoquant les esprits de Napoléon ou d'Alexandre le Grand. Parfois, le prodige dérape, en invoquant l'esprit d'un animal féroce. Si féroce que certains spectateurs doivent être soignés par un médecin à la fin de la séance!

L'histoire de Grigori Raspoutine débute pourtant comme un conte de fées. Le futur ennemi public numéro un est né en 1869, dans le village Pokrovskoïe, un trou perdu de la Sibérie situé à 2500 kilomètres de Saint-Pétersbourg. Il n'apprend à lire et à écrire que sur le tard. Et sa «carrière» de prophète débute seulement vers l'âge de 30 ans.

Dans cette atmosphère survoltée, Raspoutine est devenu l'incarnation du mal qui ronge la Russie. Le récit de ses folles nuits de débauche enrage le peuple. Sa vie sexuelle débridée inspire de nombreuses blagues cochonnes, que tout le monde connaît par coeur. Sous le manteau, on s'échange des tracts qui le montrent en train de copuler avec des princesses, voire avec l'impératrice Alexandra. Même la menace d'être arrêté et torturé par l'Okhrana, la terrible police secrète du tsar, n'y peut rien changer.

Une odeur de bouc

Grigori Raspoutine rencontre pour la première fois le couple impérial en 1905. Son ascension sera fulgurante. Bientôt, le tsar et l'impératrice le surnomment «notre ami». Raspoutine devient un habitué des salons chics de Saint-Pétersbourg. La noblesse blasée raffole de ce pèlerin, venu de la Sibérie lointaine, qui se décrit comme «le Christ en miniature».

Monsieur guérit les âmes. Il accomplit des miracles. Il prédit l'avenir. Plusieurs photos d'époque le montrent entouré d'admirateurs. Surtout des femmes. Les plus ferventes sont allongées à ses pieds. Elles arborent l'air béat des groupies de vedettes pop. Certaines vont jusqu'à boire l'eau dans laquelle il s'est lavé. Elles conservent tout ce qu'il touche, y compris les poils de sa barbe, comme des reliques.

Très vite, d'étranges rumeurs circulent à propos du saint homme. Passe encore qu'il mange avec ses mains, en faisant un bruit comparable à celui d'un fauve édenté. Ou qu'il répande une odeur qui n'a rien à envier à celle d'un bouc en sueur. À la rigueur, on lui pardonnerait même d'embrasser goulûment les femmes. Par contre, on chuchote qu'il participe à des soirées qui tiennent davantage de l'orgie romaine que des séances de prières des bonnes soeurs de Sainte-Anne.

«Si on ne connaît pas le péché, on ne peut pas se repentir. Et si on ne peut pas se repentir, on ne peut pas être sauvé», aurait expliqué Raspoutine.

Que craint vraiment le prophète débauché? Après tout, il peut compter sur de puissants alliés. À commencer par l'impératrice Alexandra. Il est vrai qu'en présence de Sa Majesté, Raspoutine garde de bonnes manières. Il sait se rendre indispensable. N'est-il pas le seul capable de guérir les hémorragies d'Alexis, son fils adoré, qui souffre d'hémophilie? Sans lui, qui sait si l'héritier du trône survivrait bien longtemps?

Encore aujourd'hui, on s'explique mal l'influence de Raspoutine sur le tsarévitch Alexis. On sait seulement qu'il avait raison de déconseiller certains médicaments. On pense notamment à l'aspirine, la nouvelle pilule miracle dont on gavait le garçon, pour calmer ses douleurs. À l'époque, on ignorait que l'aspirine constitue un anticoagulant. Bref, la dernière chose dont un hémophile peut avoir besoin...

«Mon heure va bientôt venir»

Au bout de quelque temps, le tsar inquiet fait suivre Raspoutine par sa police secrète. Il veut savoir. A-t-il vraiment dansé tout nu sur les tables, dans un bar de Moscou? A-t-il été retrouvé ivre mort, en public, dans les bras de prostituées? Allez savoir. «Ce que fait réellement Raspoutine n'a plus d'importance, écrit l'historien Douglas Smith. Seul importe ce que la population croit qu'il fait.»

À la longue, le comportement scandaleux de Raspoutine éclabousse la monarchie. Les journaux à potins se délectent des exploits sexuels de celui qu'on surnomme désormais le «moine fou». Il est même question d'une liaison avec l'impératrice. Le tsar décide d'intervenir. Dès 1912, il fait interdire à la presse de mentionner le nom de Raspoutine. La censure recouvre désormais d'encre noire les articles litigieux. Les carrés noirs sont aussitôt baptisés le «caviar», en signe de dérision.

C'est dans ce contexte que le tsar se laisse entraîner dans le premier conflit mondial, en août 1914. Un vrai suicide. Les pertes sont horribles. Les blessés sont souvent abandonnés, le long des voies ferrées. L'armée manque de tout. Un jour, le tsar doit inspecter une compagnie en première ligne. Pour sauver la face, les officiers font vite le tour des unités des alentours pour confisquer suffisamment de fusils, de manteaux et de bottes pour que tout semble normal. Tant pis pour les soldats qu'il faut dépouiller.

Jamais l'expression «déshabiller Pierre pour habiller Paul» n'a paru aussi appropriée!

À la fin de 1916, pour reprendre les mots d'un écrivain célèbre, la Russie est devenue «une maison des fous». Le tsar passe son temps près du front, à jouer les stratèges militaires. Dans la capitale, c'est l'impératrice Alexandra qui mène. Sous l'étroite surveillance de son homme de confiance, Grigori Raspoutine.

Ça ne peut plus durer. Pour sauver la monarchie, une partie de la noblesse parle ouvertement de remplacer le tsar par son cousin. Plusieurs complotent pour assassiner Raspoutine. Ce dernier ne se fait plus d'illusions. «Mon heure va bientôt venir, écrit-il. Je n'ai pas peur.»

Plus tard, des admirateurs prétendront qu'ils ont découvert une sorte de «testament» de Raspoutine. Une affaire plus que douteuse. Le «moine fou» y aurait prédit sa mort avant la fin de 1916. Il ajoute que si le meurtre est commis par un paysan, le tsar n'a rien à craindre. Par contre, s'il est tué par un noble, alors toute la famille impériale sera tuée d'ici la fin de 1918.**