Les Marchands de bonheur de la Fondation Les Amis de Samuel

Ils étaient plusieurs bénévoles réunis au Metro Plus Beauport, tôt mercredi matin, pour la septième édition de l'opération Marchands de bonheur. Plusieurs visages connus de la région sont venus prêter main-forte, dont le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, le député fédéral de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke, et la médaillée olympique en rugby Karen Paquin.

La récolte record de l'opération Marchands de bonheur a permis de remettre des paniers de provisions d'une valeur de 250 $ à 125 familles d'élèves défavorisés provenant d'une quinzaine d'écoles primaires et secondaires de la grande région de Québec. Un élan de générosité qui assurera des repas du temps des Fêtes à quelque 500 personnes.