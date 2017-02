Prix du CRSNG: trois profs de l'UL honorés

C'est le microbiologiste Sylvain Moineau qui l'a reçu pour ses travaux sur la technologie d'édition génétique CRISPR-Cas9, qui est en train de révolutionner le monde du génie génétique.

Les CRISPR (pour clustered regularly interspaced short palindromic repeats) sont essentiellement des morceaux d'ADN répétitifs dont les bactéries se servent pour conserver des séquences d'ADN de «bactériophages», soit des virus qui infectent les bactéries. On en connaissait l'existence depuis la fin des années 80, mais c'est grâce aux travaux de M. Moineau qu'on en a compris la fonction. Les bactéries ont une enzyme, Cas-9, qui sert à découper le matériel génétique. C'est très pratique pour se défendre contre des virus, mais comme la bactérie a elle-même de l'ADN qui ne doit pas être endommagé, les CRISPR servent de «guide» pour reconnaître l'ADN viral. M. Moineau a également démontré que les bactéries profitent de la présence de virus défectueux - assez fréquents dans la nature, puisque leur réplication est un processus imparfait - pour ajouter des brins d'ADN viral à leur «trousseau».

L'idée qu'une bactérie ait un système immunitaire capable de s'adapter était déjà, en elle-même, révolutionnaire, mais quelques années plus tard, d'autres chercheurs en Californie et en France ont trouvé le moyen de modifier ce système et d'en tirer un outil permettant de modifier le génome d'une cellule avec une précision et une puissance sans égales.

C'est pour cette percée que M. Moineau a été récompensé hier soir, à Ottawa.

Son collègue Christian Landry, lui aussi microbiologiste à l'UL, a pour sa part décroché une des six bourses E.W.R Steacie remises à de jeunes chercheurs particulièrement prometteurs. M. Landry étudie comment l'évolution influence le fonctionnement des cellules et a déjà fait quelques percées fondamentales très remarquées.

Enfin, last but not least, l'astronome de l'UL Laurent Drissen a reçu le prix Synergie pour l'innovation dans la catégorie Partenariat avec une grande entreprise. M. Drissen a mis au point en 2015 avec la firme ABB, qui a des bureaux à Québec, un instrument de mesure astronomique d'une précision jusqu'ici inégalée. Il s'agit d'un spectromètre, donc un instrument qui décompose la lumière, baptisé SITELLE et qui a été installé au Télescope Canada-France-Hawaii (TCFH), au sommet du Mauna Kea.

Au coeur de l'appareil se trouve un miroir dont les déplacements sont précis au millionième de millimètre près. En plus du TCFH, plusieurs autres observatoires dans le monde ont montré de l'intérêt pour l'instrument de M. Drissen.