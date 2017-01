L'histoire spatiale d'un ingénieur bien de chez nous

(Québec) Il a mené à bon port la sonde New Horizons, a travaillé pendant 10 ans à la NASA en Californie et a participé aux missions spatiales Cassini et Curiosity. Frédéric Pelletier ne cachait pas sa joie, samedi, de voir les jeunes venus l'écouter partager son expérience à l'occasion d'une des conférences mensuelles du Club d'astronomie Vega de Cap-Rouge.