La CAQ et le PQ dénoncent les coupes en santé à Québec

(Québec) La Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti québécois (PQ) ont dénoncé vendredi d'une voix unanime l'abolition des 99 postes au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale.

«François Blais ne dit rien»

La députée péquiste de Québec, Agnès Maltais, s'est de son côté adressée au ministre François Blais à quelques minutes d'un exercice parlementaire où les deux s'apprêtaient à échanger sur les dossiers de la Capitale-Nationale.

«Ça se fait pendant que notre caucus de la région, notre ministre de la Capitale ne dit rien», a-t-elle tonné. «On va couper 100 autres postes, on va donner moins de services, on va mettre encore plus de pression sur les employés qui restent, on est dans une spirale descendante. Il faut absolument qu'il se passe quelque chose», a renchéri Mme Maltais, se disant d'autant plus scandalisée que les postes coupés le sont dans la direction de la famille et de la jeunesse. «Le caucus libéral [de Québec] se permet des sorties à tout bout de champ pour dire «on est pour Anacolor, on est pour le prolongement de l'autoroute 40», est-ce qu'il pourrait être pour le continuum de services pour les familles et les enfants de la région», a-t-elle questionné.

Interrogé quelques minutes plus tard, le ministre Blais a expliqué en faisant allusion au déficit qu'il y avait «un enjeu important dans le CIUSS comme dans toutes les organisations». Est-il plus important de s'occuper du déficit que des gens? «Non. Il faut faire les deux, parce que si on ne s'occupe pas d'avoir un équilibre budgétaire à long terme, ceux qui vont nous suivre ne seront pas capables de s'occuper des plus faibles. Donc c'est une question de simple justice intergénérationnelle. Il faut faire les deux», a-t-il conclu.