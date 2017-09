Le cancer, ce danger invisible qui guette les pompiers

Le Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec (SPCIQ) a rendu hommage mercredi matin aux 34 pompiers décédés dans l'exercice de leurs fonctions au mémorial de la rue Langelier. Les discours ont rappelé les conditions de travail très difficiles du passé, mais ont aussi évoqué les nouveaux défis.

Le SPCIQ a recensé jusqu'à maintenant 25 cas de cancers liés au métier dans ses rangs, soit parmi ses employés actuels, ses retraités et ses employés décédés. «C'est vraiment seulement les cas qui sont reconnus», indique Christian Paradis, directeur du SPCIQ, qui soupçonne que d'autres cas de cancer pourraient couver parmi les 470 employés actuels et les retraités.

«Avant, c'était à la mode d'avoir notre bunker sale et notre équipement sale. Un vrai pompier, c'était sale. Maintenant, on lave notre équipement parce qu'on sait que c'est pour notre sécurité», a exprimé Éric Gosselin, président de l'Association des pompiers professionnels de Québec.

Autant le syndicat que les patrons veulent combattre ce danger, qui devient de plus en plus reconnu parmi les différents corps de pompiers en Europe et en Amérique du Nord. «C'est le danger insoupçonné, c'est le danger qu'on ne voit pas», souligne M. Paradis.

Les cas de cancers opérationnels seraient plus répandus aujourd'hui étant donné que les résidences et les bâtiments sont construites avec des matériaux technologiques et plusieurs composites plastiques. La composition de la fumée et de la suie a changé, si bien que le contact avec la peau et les voies respiratoires est devenu plus hasardeux.

Maladie professionnelle

«Nettoyer les habits de combat sur les lieux de l'intervention, c'est essentiel, c'est majeur. On a des études aujourd'hui qui nous le démontrent», souligne M. Paradis. Selon lui, «si on ne change pas nos façons de faire», les pompiers ont 60 % plus de chances que la population en général de développer un cancer.

Il est question de cancers du poumon, du rein, de la vessie, du larynx, mais d'autres cancers pourraient aussi être attribuables aux conditions de travail des pompiers. «Ici, au Québec, il y a beaucoup de chemin à faire encore. Il faut vraiment travailler très fort pour faire reconnaître des cancers comme maladie professionnelle», indique M. Gosselin.

Afin d'assurer une meilleure sécurité aux pompiers, le SPCIQ compte investir environ 4 millions $ pour changer l'ensemble de ses appareils respiratoires au cours des trois prochaines années. Les nouveaux masques et équipements devraient commencer à être utilisés sur le terrain en 2019. «Je peux vous dire que ça va être la dernière technologie», assure M. Paradis.

L'an dernier, l'Association des pompiers de Montréal a tiré la sonnette d'alarme sur l'augmentation du nombre de cas de cancer chez ses membres. Alors que cette association ne comptait aucun cas répertorié en 2011, elle avait 60 dossiers ouverts en 2016.

Depuis avril 2016, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) reconnaît sept types de cancer comme des maladies professionnelles chez les pompiers. Les différentes associations représentant les pompiers aimeraient toutefois que la CNESST en reconnaisse davantage.